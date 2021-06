Ante contingencia sanitaria, UAQ establece lineamientos para semestre 2021-22

La Rectora refirió que si bien la curva epidemiológica por casos de COVID-19 ha disminuido, la Institución manejará el regreso a clases como si se estuviera en semáforo naranja

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) emitirá, a partir de este lunes, los lineamientos universitarios ante la contingencia sanitaria por COVID-19 para el semestre 2021-2, los cuales se establecerán con base al semáforo naranja y que implica un tope máximo del 30 por ciento en aulas y la realización de actividades de investigación de manera paulatina.

Así lo dio a conocer la rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Teresa García Gasca durante su participación semanal en la columna “Pensar la Universidad” que se transmite por TV-UAQ y Radio Universidad 89.5 FM, en donde señaló que los lineamientos han sido evaluados por el Comité de Seguridad Sanitaria y por el Colegio de Directores de la Universidad.

“Hoy saldrán en redes sociales y medios universitarios los lineamientos para el semestre 2021-2 en su primera actualización, en los cuales vamos a llevar una reincorporación paulatina y gradual de actividades, retomando las actividades administrativas, de investigación, docencia y extensión en general”, señaló.

La Rectora refirió que si bien la curva epidemiológica por casos de COVID-19 ha disminuido, la Institución manejará el regreso a clases como si se estuviera en semáforo naranja, esto aún cuando en algunos municipios el semáforo se encuentra en verde o amarillo, esto debido a que se pretende que el regreso sea paulatino y despacio para no correr riesgos.

“El aforo de los espacios será de una persona por cada tres metros cuadrados, para ello, la Coordinación de Protección Civil junto con las unidades administrativas de cada unidad académica estarán haciendo la medida de las superficies de aulas, laboratorios, auditorios y nos estarán diciendo cuántas personas pueden entrar de acuerdo al semáforo en que estemos”, comentó.

De igual forma, la académica informó que dentro de los lineamientos también se establecen qué estrategias se implementaron para la docencia, el cual fue planteado por el colegio de Directoras y Directores de la Universidad.

“Cada unidad académica va a tomar la que mejor le dé respuesta, algunas iniciarán todo virtual e irán pasando poco a poco a un modelo semipresencial o híbrido, otras comenzarán con prácticas presenciales desde el inicio, algunas harán aula invertida y así cada una de las Facultades se estarán organizando desde agosto”, destacó.

Respecto a las personas que tengan riesgo de salud o que no puedan reincorporarse por cuestiones personales, la Dra. García Gasca informó que deberán de informar su situación a su jefe inmediato, para que si así se considere, trabajen de manera remota.

“Con quienes han decidido no vacunarse deberán de presentarse a laboral y también asumirán el riesgo de no hacerlo, es válido el no vacunarse, sin embargo, es importante vacunarnos para así generar una protección mayor para quienes nos rodean”, destacó.

Por último, la Rectora puntualizó que actualmente en el Semáforo epidemiológico de la UAQ, tres Campus se encuentran en semáforo verde: Arroyo Seco, Landa de Matamoros y San Joaquín. En Amarillo: Amealco, Pinal de Amoles, Cadereyta, Colón, Corregidora, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan y Tolimán. En Rojo: Jalpan, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río.