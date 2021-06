Alessandra Rojo de la Vega renunció al Partido Verde; denunció hostigamientos y amenazas

A través de un video en vivo en Instagram, la diputada informó a sus seguidores que después de las controversias que se vivieron el fin de semana con el partido y otros conflictos internos

La legisladora de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, decidió separarse del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que la llevó a ocupar un curul, por medio de la figura de representación proporcional, en el congreso de la capital.

A través de un video en vivo en Instagram, la diputada informó a sus seguidores que después de las controversias que se vivieron el fin de semana con el partido y otros conflictos internos, ella ya no se sentía cómoda en la organización política, razón que la llevó a dejar el partido donde fungía como Secretaría de la Mujer.

“Nunca conté con el respaldo de nadie, inclusive nadie del partido”, confesó la legisladora mientras contó lo difícil que fue para ella el entrar a la política después de trabajar y desenvolverse en organizaciones de la sociedad civil.

Respecto a las voces que la han señalado como una legisladora que se ha colgado del movimiento feminista y de la lucha de las mujeres. Alessandra se defendió explicando que antes de ser diputada, ella desconocía muchos de los contextos en los que se desarrollan diferentes mujeres, pero que trabajando comprendió que no todas tienen la misma realidad.

Incluso señaló “nunca he permitido que el partido haga algo que tenga que ver con el feminismo, que vaya de la mano, que utilicen mis logros, pero sí hay que dejarlo claro, a mí el partido verde me ha dado este espacio”, aseverando que pidió al Partido Verde no tomar los casos donde ella apoyó a mujeres como propaganda política.

Reafirmó en diversas ocasiones que “jamás ocuparía una lucha políticamente hablando”, sino que explicó que ella tuvo que aprender a legislar sola debido a que nadie del partido estuvo para ella, nadie le brindó apoyo ni asesoría, “yo no sabía cómo se hacía las cosas”.