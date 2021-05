“Si a una mujer se le cierra una puerta, les abriré otra”, asegura Mauricio Kuri

Durante su cierre de campaña con mujeres del partido, el candidato panista aseguró que su “compromiso y responsabilidad” es con las mujeres, por lo que será el gobernador de las mujeres

“Voy a ser el gobernador de las mujeres”, aseveró Mauricio Kuri González, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro, durante su cierre de campaña con mujeres del partido, realizado en Jardín Guerrero.

El candidato panista aseguró que su “compromiso y responsabilidad” es con las mujeres, pues dijo que “no la están pasando bien” y enfatizó que si a una mujer se le cierra una puerta, será el encargado de abrirles otra.

Kuri González dijo que priorizará la seguridad para las mujeres, al detallar que al día matan a 12 mujeres solo por ser mujeres; añadió que el emprendurismo y la paridad también serán factores en su gobierno.

“Necesitamos que las mujeres se sientan en paz, no con la guerra, sino con paridad y en donde nuestras hijas puedan caminar tranquilas, con la seguridad de que no les va a pasar nada y de eso me encargo yo”, refirió.

El candidato panista dijo que nunca antes se había ciemts de la desigualdad entre hombres y mujeres hasta que fue presidente municipal de Corregidora; puntualizó que una mujer gana hasta el 40 por ciento menos de salario que un hombre, y con mayores responsabilidades, por lo que se comprometió en que en su gobierno esto será inaceptable.

“Vas a tener las oportunidades si quieres poner tu empresa, porque la única forma de bajar la pobreza es a través del emprendimiento. Yo di 180 millones de pesos en Corregidora para el emprendimiento de las mujeres, así que no vengo a prometer, así lo vamos a hacer en todo el estado”, enfatizó.

Finalmente, pidió a las mujeres su voto el próximo 6 de junio, pues aseguró que serán las elecciones más importantes durante los próximos 50 años; especificó que su gobierno va a privilegiar la ley, el orden y el emprendimiento.