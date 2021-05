Se debe legislar para evitar asentamientos irregulares: Ignacio Loyola

El candidato al tercer distrito federal invitó a convencer de votar por el PAN a quienes aún no lo están seguros de su voto, a que se sumen al “voto útil” para que Querétaro siga creciendo en la línea de progreso

En reunión con vecinos de la Delegación Félix Osores Sotomayor y con la presencia de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, a la Gubernatura, Enrique Correa, a la diputación local y Luis Nava a la presidencia municipal de Querétaro, Ignacio Loyola, candidato al tercer distrito federal, abordó el tema de los asentamientos irregulares y refirió que durante su gestión al frente del Ejecutivo Estatal (1997-2003), éste era un problema, por lo que presentaron una iniciativa para evitarlo.

Por lo que destacó que se tendrá que retomar dicha legislación para evitar que se pueda vender un terreno si no está legalizado y así evitar que cuando acudan ante la autoridad los que adquieran un inmueble a realizar alguna petición la respuesta no sea: ´no lo podemos atender porque aún no está entregado al Municipio´. Y explicó que cualquier municipio realiza una obra en un predio que no está regularizado, incumple la normatividad “por eso el gran lío legal”; por lo que junto con su compañero de fórmula, Alfonso Rodríguez, están trabajando en esta norma.

Por otra parte, ante la inminente jornada electoral, invitó a los ahí presentes a convencer a quienes aún no lo están, a votar por el PAN, a que se sumen al “voto útil” para que Querétaro siga creciendo en la línea de progreso, en la “Línea Azul”; “estoy convencido que Mauricio Kuri será un buen Gobernador, porque él escucha y, en la política, el mejor atributo que puede tener un político es saber escuchar”.

Finalmente, Loyola Vera dijo a los ahí presentes que “todas las ideas que le llevamos al Candidato a Gobernador, son de los queretanos, “lo único que nosotros hacemos, es transmitir lo que Ustedes quieren a quien lo puede resolver”; somos sus intermediarios, sus representantes, somos sus servidores. Unámonos, no hagamos caso a las divisiones, al enojo, a lo que estemos escuchando. Todos somos mexicanos, todos somos queretanos”, finalizó Loyola Vera.