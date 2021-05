Rectora pide contiendas limpias y propositivas en elección de Directores y Directoras

La rectora señaló que la votación oficial será el 27 de mayo ante Consejo Universitario y el 15 de junio se tome protesta.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, informó que será el 27 de mayo cuando se realice ante el Consejo Universitario la votación oficial de los Directores y Directoras de las 13 Facultades y la Escuela de Bachilleres.

Durante su participación semanal en la columna “Pensar la Universidad” recordó que el día de hoy se conformarán las Comisiones electorales en todos los Consejos Académicos de las Facultades y la Escuela de Bachilleres, con el objetivo de que el 7 de mayo se registren las candidatas y los candidatos, iniciar campañas del 11 al 19 de mayo, para que el 20 de mayo se lleve a cabo la auscultación, el 27 de mayo ante Consejo Universitario la votación oficial y el 15 de junio se tome protesta.

“Se inicia nuestro proceso interno que es importante para nosotros como universitarios, pedir que sea una contienda limpia, llena de propuestas, inteligente, que pongamos el ejemplo de cómo debemos hacer las cosas en términos de una elección de este tipo, que dejemos los ataques a un lado”, afirmó la rectora.

García Gasca también abordó el tema del semáforo universitario por el tema de la pandemia por COVID-19, en donde dijo, existe preocupación, ya que municipios como Landa de Matamoros que estaba en semáforo amarillo, subió a naranja, y Jalpan de Serra, pasó a rojo.

“Lo que sucedió es que mucha gente se movió en vacaciones a esos municipios y ahí estamos empezando a ver las consecuencias. Prevalecen en rojo los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, y San Juan del Río, que no han cambiado de color en toda la pandemia y eso nos indica que no hemos controlado el nivel de contagios, hay más de 200 contagios al día y el número de muertes está oscilando entre 10 y 12 al día, esto no está controlado y no se puede considerar que el estado está en color amarillo, ni en escenario ´A´ , el llamado es para la ciudadanía, nos toca tener cuidado”, destacó.