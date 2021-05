Realiza COPARMEX debate entre candidatos a la gubernatura; Nava abandona la trasmisión

El debate se realizó en modalidad virtual y se transmitió mediante redes sociales.

Este jueves se realizó el debate entre candidatos a la gubernatura de Querétaro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde los aspirantes externaron sus propuestas en los 11 temas que se abordaron.

En este ejercicio democrático participaron 20 ciudadanos -en su mayoría representantes de cámaras empresariales– haciendo preguntas a los candidatos.

Durante el debate, resaltó que el candidato Miguel Nava, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) se retiró de la transmisión en vivo, luego de criticar a Coparmex y calificar el ejercicio como una farsa; argumentó que se otorgaron las preguntas hace pocos días.

“Estoy inconforme porque este no es un debate porque nos dieron las preguntas hace pocos días, esto es una farsa. No hay debate cuando te dan las preguntas y cada quien ya las puede traer hechas. No hay debate cuando en la réplica tú escoges quién te contesta y quién no, es lamentable lo que hace Coparmex y, en mi caso en particular, yo no voy a legitimar este espectáculo barato. Yo siempre queretano hablaré con la verdad y esto es una farsa, lo veré como cualquier otro ciudadano”, concluyó.

El debate constó de de varias rondas en las que los 10 candidatos hablaron sobre salud, inversión, la relación bilateral con Estados Unidos, educación, seguridad, desarrollo económico, manejo y recuperación económica por la pandemia, estado de derecho y corrupción.

La primera ronda del debate inició con las presentaciones de Penélope Ramírez, candidata del Partido del Trabajo; Mauricio Kuri, del PAN y Querétaro Independiente; Raquel Ruiz de Santiago, del PRD; Juan Carlos Martínez, de Fuerza Por México y Betty León, de Movimiento Ciudadano; Miguel Nava, del Partido Redes Sociales Progresistas; Katia Reséndiz del Partido Verde, Abigail Arredondo del PRI, Celia Maya de Morena y María de Jesús Ibarra del Partido Encuentro Solidario.

Durante sus intervenciones, el candidato Mauricio Kuri González, aseguró que atraer inversiones del extranjero será parte de sus estrategia, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Para lo cual propuso la creación de un corredor industrial he atraviese el centro del país, el bajío y el occidente.

Al ser cuestionado sobre el tema del combate a la corrupción, el candidato panista señaló que apostará a que la sociedad civil sea parte de este cambio: “Necesitamos ser incluyentes y contundentes” y sociedad civil tenga participación.

Kuri González, respondió a las réplicas efectuadas por la candidata del partido de Celia Maya, Raquel Ruiz y sin embargo se abstuvo de ejercer su derecho de réplica con las demás candidatas y candidatos.

María de Jesús Ibarra del Partido Encuentro Solidario, externó que ha sufrido violencia política de género, pero en ese entonces no estaba tipificado como tal. Propuso, además, trabajar contra la brecha salarial: establecer horarios flexibles, puestos de trabajo para las mujeres. Señaló que, para lograrlo, se conectará con la iniciativa privada para que se abran puestos de trabajo para las mujeres.

Durante sus intervenciones, Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, reiteró, una vez más, que la contienda es entre ella y Mauricio Kuri; aseguró que en su gobierno tendrá cabida la sociedad civil organizada y garantizó que, de ganar la elección, revisará la política de administración del agua en el estado de Querétaro.

Maya García fue cuestionada sobre su propuesta de abastecimiento de agua, tema en el que respondió que actualmente la entidad retiene poca agua debido a que las presas están azolvadas, por ello se comprometió a trabajar en la materia.

Por su parte, en su primera intervención, Abigail Arredondo Ramos, señaló que Querétaro sigue siendo un estado de contrastes, de crisis económica y de marginación, por lo que recalcó la importancia de trabajar para acabar con ello.

Durante su segunda intervención señaló que impulsará las entre los estados que integran la Alianza Bajío Occidente y que no quede solo como un convenio más, sino que fortalecer las economías, y la seguridad; señaló que, en el caso de Guanajuato, como uno de los estados más inseguros del país, trabajará en la vinculación mediante la voluntad política y sin colusiones con el crimen organizado.

A la pregunta sobre cómo va a regular la huella de carbono de las empresas sin afectar la inversión, pero cuidando al medio ambiente, Arredondo Ramos, recalcó que mediante incentivos fiscales y ordenamiento jurídico mediante el código urbano y ambiental; recalcó que también habrá sanciones mas duras.