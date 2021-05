“Quizá fuiste un mal gestor de recursos”, le lanza Arturo Maximiliano a Luis Bernardo Nava

“Quizá fuiste un mal gestor de recursos”, reviró Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, durante el debate entre candidaturas a la alcaldía de Querétaro organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Esto luego de que el panista Luis Bernardo Nava le cuestionara sobre los cuatro mil millones de pesos que el gobierno federal “quitara” a los municipios para atender la seguridad.

“Quizá es que fuiste un mal gestor de recursos, por eso no llegó a Querétaro”, indicó.

Durante su intervención en el debate, García Pérez fue cuestionado sobre su estrategia en materia de seguridad, a lo que respondió que entre sus acciones destaca mejorar el equipamiento, capacitación y tecnología policial; contar con una coordinación real con los municipios conurbados, el estado y la federación sin importar colores; así como la reconstrucción del tejido social.

En el debate, también fue cuestionado por su vínculo con el Partido Acción Nacional (PAN). Al respecto, Maximiliano García indicó que el argumento principal en su contra es acusarlo de ser panista; sin embargo, enfatizó que nadie podrá señalarlo por corrupto, nepotista, ignorante, mediocre o de sumiso al poder, y reiteró que lo más congruente que ha hecho en su vida es renunciar al partido blanquiazul.

“Lo más congruente que he hecho en mi vida fue renunciar al PAN, el partido al que yo entré no es el mismo al que renuncié, éste fue cooptado, eso no lo digo solo yo, lo dice Margarita Zavala, Felipe Calderón, Carlos Castillo, Germán Martínez, Manuel Espino, estos cuatro últimos expresidentes del PAN y un expresidente de México”, señaló.

Al término del debate, el candidato morenista se reunió con parte de su equipo de campaña a quien le pidió cerrar filas de cara a la elección del 6 de junio y mencionó que en los próximos días vendrá un momento de confrontación y diferenciación para mostrar que es la alternativa de cambio para la presidencia municipal de Querétaro.