Propone Luis Nava construir Centro para la Innovación y la Creatividad QREO

“En Luis Nava tienen un aliado permanente, no en los discursos ni en las palabras, sino en los hechos y con acciones concretas”, afirmó Luis Nava, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) a la presidencia municipal de Querétaro, al dar a conocer los programas de apoyo para las y los jóvenes de la capital, entre otros, QREO que será un gran Centro para la Innovación y la Creatividad.

“Que nadie les diga que no pueden. En este municipio no cortamos sueños, los hacemos crecer y por eso no solo pido su confianza para el próximo domingo 6 de junio, sino que hago el compromiso de realizar acciones concretas e innovadoras para que cumplan sus metas”.

Una de ellas fue la construcción del Centro de Innovación y la Creatividad QREO, para que los jóvenes se preparen más, con espacios de vanguardia, dotados de tecnología donde desarrollen sus habilidades y competencias en la economía del conocimiento.

“Te brindaremos talleres, conferencias magistrales y te facilitaremos espacios de coworking sin costo alguno. Será el nuevo centro de la creatividad donde nacerán y se consolidarán sus sueños”.

Afirmó que durante la campaña muchos jóvenes le pidieron más accesibilidad de internet en la ciudad, y por ello, se construirán más de mil 500 kilómetros de cableado subterráneo de fibra óptica, para que la capital tenga el internet público más veloz en escuelas, hospitales, parques, jardines y espacios públicos.

En cuanto al plano escolar, señaló que seguirán las becas -ahora- ampliadas con la posibilidad de obtener beca estudiantil para ir a otro estado de la república o incluso el extranjero. También, una vez que regresen las clases presenciales seguirá el apoyo de transporte escolar gratuito y la vertiente de modo nocturno, para llevar a los jóvenes de sus escuelas a casa de manera gratuita.

“Los jóvenes son la turbina de Querétaro y mi compromiso es que de la escuela nadie se baje. Sea cual sea la causa por la que estés atravesando, cuenta conmigo para seguir en la escuela, ahí vas a cumplir tus metas y seré tu aliado”.

Con más de 35 días de campaña recorridos, Luis Nava compartió que muchos chavos le pidieron espacios para realizar deportes como el skate o breakdance, y para ellos se construirá el primer “Parque Extremo”, 100% equipado y el primero de su tipo en el estado; estará especializado para realizar Skate, BMX, Skate line, ParKour, Breakdance y artes marciales mixtas.

En un mensaje dirigido a los jóvenes, el candidato de Acción Nacional dio a conocer también “Arrancando Motores” que será un programa de acompañamiento directo a la creatividad y espíritu innovador de los jóvenes.

“Lo reitero fuerte y claro: que nadie les diga que no se puede. Desde el Municipio de Querétaro vamos a brindarte asesorías, capacitación, e incluso, apoyos económicos para que consolides y hagas crecer tus proyectos; no te voy a dejar sola ni solo”, finalizó.