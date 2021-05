Propone Arturo Maximiliano estacionamiento para locatarios y clientes de “El Tepe”

Además propuso la construcción de un centro de transferencia que vaya del Gómez Morín hasta la calle de Corregidora norte con un sistema de transporte eléctrico integrado

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona del mercado El Tepetate, Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, propuso la construcción de un centro de transferencia del Gómez Morín hasta la calle de Corregidora norte, donde pueda construirse un estacionamiento que beneficie a los comerciantes y clientes del mercado.

En entrevista, señaló que este proyecto será presentado en el plan de obra y movilidad, y añadió que ya tiene un predio identificado para poder realizar dicha infraestructura, en conjunto con los particulares.

“Lo que podría haber es una especie de centro de transferencia subiendo por Corregidora, que eso lo queremos presentar en el plan de obra y movilidad más detallado, donde pudiéramos correr un transporte eléctrico del Gómez Morín hasta Corregidora y generar una estructura de estacionamiento sobre Corregidora, ahí hay un predio que podríamos trabajar con los propietarios, está observado y podría darme viabilidad al Tepe“, mencionó.

Cuestionado sobre el estacionamiento del mercado de La Cruz, el candidato indicó que dadas las condiciones de la zona no es viable construir este espacio y recordó que anteriormente se planteó un proyecto de estacionamiento subterráneo que no se logró concretar por la inversión económica que representa.

“En La Cruz fue más el techo que el estacionamiento, el estacionamiento es un tema que quizá esté agotado en términos de la viabilidad, no es fácil conseguir inversionista privado para eso. Había un proyecto subterráneo, un proyecto bastante caro, creo que eran 35 millones de pesos. Me parece que dadas las condiciones no va a ser sencillo“, refirió.

Asimismo, se pronunció a favor de la promoción y uso de energías renovables, principalmente de la solar, por lo que garantizó que en su administración se harían los ajustes necesarios para transitar al uso de este tipo de energía en todos los edificios munciipales de Querétaro.