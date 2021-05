Promete Arturo Maximiliano impulsar paridad de género en su gabinete

El candidato aseguró que demostrará con hechos su compromiso con esta agenda que contempla puntos como la participación paritaria en la vida política de México

La próxima administración municipal impulsará la paridad de género en el gabinete capitalino, aseguró el candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro, Arturo Maximiliano García, al suscribir la Agenda Política Feminista que entregaron representantes de diversas organizaciones.

Ante las activistas, aseguró que demostrará con hechos su compromiso con esta agenda que contempla puntos como la participación paritaria en la vida política de México, el fortalecimiento institucional, el derecho al cuidado digno y tiempo propio, el derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia, así como los derechos sexuales y reproductivos.

“Estoy buscando cuadrar un gabinete que tenga la mayor equidad de hombres y mujeres, en posiciones importantes he pensado en el Ayuntamiento, he pensado que sea mujer; en Finanzas no tendría inconveniente que fuera mujer, créanme que con hechos les voy a demostrar que creo en esta agenda”, dijo.

A nombre de las activistas, Consolación González Loyola Pérez, solicitó fortalecer la Dirección Municipal de Atención a las Víctimas de Género, por ser de los aspectos positivos de la administración capitalina, para que sea la que se encargue de las víctimas.

“En esta agenda hemos hecho énfasis a la atención a las víctimas, creo que todos se están concentrando en la política punitiva, es un error concentrar ahí, tenemos que poner, nuevamente, en el tema de la justicia a la víctima y pensar en una justicia restaurativa. Por ámbitos de competencia, consideramos que tiene una función muy importante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Querétaro es de los pocos municipios que tiene ahora una Dirección, antes Unidad de Atención a las Víctimas de Género”, mencionó.

Además, se refirió a la urgencia de brindar educación sexual y reproductiva libre de tabúes y prejuicios religiosos en favor de las y los jóvenes, porque en 2019 hubo 2.1 millones de partos, de los que 16.2% correspondieron a adolescentes y el 48.4% de las madres adolescentes no quería que ocurriera el embarazo, porque cada día en México 2 niñas de entre 10 y 11 años de edad se convierten en madres.

Al menos 154 organizaciones de mujeres y activistas suscribieron la Agenda Política Feminista que se entregó al candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro.