Problemas en infraestructura pluvial se advirtieron desde 2019, dice Arturo Maximiliano

El candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro señaló que es necesario actualizar los atlas de riesgo y los planes hidráulicos para evitar afectaciones como las de este martes

Desde 2019 se advirtió a la actual administración sobre la problemática pluvial en la zona norte de la capital y no se ejecutó obra alguna, acusó Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, tras las afectaciones ocasionadas por la lluvia de este martes.

En entrevista, el candidato de Morena señaló que es necesario actualizar los atlas de riesgo y los planes hidráulicos para evitar afectaciones como las de este martes, para lo no descartó contar con el apoyo de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Es uno de los que me refiero y también hay que advertir que, de acuerdo con notas periodísticas, en el 2019 se le advirtió a la actual administración sobre esta situación y por lo que vimos se quedó solamente en una intención de hacer algo y no se ejecutó nada, una vez más no se hizo nada”, indicó.

García Pérez indicó que la ausencia de obras pluviales fue bastante notoria en las zonas afectadas y añadió que la lluvia evidenció los constantes cambios de uso de suelo que se han dado en el municipio de Querétaro.

“Se notó la ausencia de obras pluviales de control en las partes altas, seguramente tampoco hay un trabajo de mantenimiento de la infraestructura en las partes bajas, también hace evidente el tema de los cambios de usos de suelo y la actualización de los atlas de riesgo, los planes hidráulicos que necesitan actualización, porque cambian los escurrimientos, los volúmenes y la fuerza del agua, se ve la falta de inversión en este tipo de infraestructura y de actualización de los planes, eso es lo que me parece, en un momento dado, evitar este tipo de situaciones”, agregó.

Asimismo, mencionó que también es importante que la ciudadanía no tire basura en la calle ni en los drenes, lo cual perjudica la infraestructura pluvial con la que se cuenta.