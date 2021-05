Priistas se suman a campaña de Mauricio Kuri

Alfredo Botello, Senador de la República, mencionó la importancia de continuar recibiendo adhesiones de militantes de otras organizaciones políticas

Diversos actores políticos del priísmo de la zona serrana y semidesierto de Querétaro, actuales funcionarios públicos de administraciones priístas, así como ex alcaldes y ex candidatos por dicha fuerza política, se sumaron a la campaña del panista Mauricio Kuri rumbo a las elecciones de 2021.

Los tricolores aseguraron estar poniendo “por encima de sus intereses personales” el bienestar de Querétaro, pues destacaron importante la suma de esfuerzos para “no dejar entrar administraciones que se basen en ocurrencias” al Estado. Por lo que invitaron a los ciudadanos hacer un voto inteligente este próximo 6 de junio.

Entre los personajes que se sumaron a la campaña de Kuri destacan:

• Ángel Ariel Hernández Hurtado, Ex Presidente Municipal de Peñamiller por el PRI, ex Secretario General del PRI en el Estado.

• Raúl Armando Uribe Morán, Ex candidato del PRI a la diputación local por el XV distrito, ex consejero político estatal del PRI, ex dirigente de la CNOP en la Sierra.

• Cesar Fernando Arcega Pérez, Ex presidente municipal de Pinal de Amoles por el PRI, ex consejero político estatal del PRI

• Fidencio Reséndiz León, Regidor síndico del municipio de Jalpan por el PRI, Ex dirigente de la CNC en Jalpan de Serra, ex consejero estatal del PRI

• Carlos Herrera Moo, Ex consejero estatal del PRI, ex dirigente de la CNOP en Pinal de Amoles

• Donny Dávila Alvarado, Ex candidato a presidente municipal de Pinal de Amoles por el PRI, consejero político municipal y estatal del PRI

• Omar Ponce Chávez, Ex Consejero Estatal del PRI desde Landa de Matamoros.

Por último, los líderes priístas expresaron lo relevante que es el actual proceso electoral, ya que no solo están en juego los próximos seis años, sino el futuro de las próximas generaciones. De ahí la importancia de apoyar proyectos ciudadanos como el de Kuri González, con bases sólidas, proyectos viables y propuestas contundentes, concluyeron.