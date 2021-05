Pide María Alemán que se incremente la seguridad el próximo 6 de junio

La candidata “reprobó categóricamente” los hechos ocurrido el día de ayer en la comunidad de La Valla, en donde se suscitó un hecho de violencia contra el equipo de campaña de Celia Maya

María Alemán Muñoz Castillo, candidata priista por la alcaldía de Querétaro, hizo un llamado para que se incremente la seguridad el próximo 6 de junio con la presencia de la Guardia Nacional, así como seguridad estatal y municipal.

“Tenemos que hacerle saber a quienes viven en Querétaro que pueden acudir de manera segura a votar, y hacer un exhorto firme al gobierno estatal y municipal para que ponga toda la atención posible en garantizar una jornada electoral pacíficamente (sic)“, destacó.

Asimismo, “reprobó categóricamente” los hechos ocurrido el día de ayer en la comunidad de La Valla, en donde se suscitó un hecho de violencia contra el equipo de campaña de la candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya García; puntualizó en que estarán muy atentos en que se esclarezca los hechos pues dijo que no saben exactamente cuál fue la situación.

Refirió que ella nunca se ha sentido insegura en los actos de campaña que ha realizado, y aseguró que a ella la cuida la gente, por lo que descartó que tuviera seguridad privada.

“Nunca me he sentido amenazada, cuando estoy en la calle voy con la gente de ahí y ellos nos cuidan y te va a diciendo en qué calles hay mayor riesgo; y me he sentido muy protegida y muy arropada por la gente, y no tengo seguridad privada”, explicó.

Finalmente, detalló que a pocos días de que empiece la veda electoral, aprovechará “cada minuto”, por lo que todavía le quedan reuniones pendientes con vecinos de colonias; informó que será el 30 de mayo el cierre oficial de su campaña y puntualizó que la verdadera encuesta es la del 6 de junio.

“Aun hay mucha gente está con miedo e incertidumbre porque están siendo amenazados con la cancelación de programas sociales, pero la gente se ha dado cuenta quién es quién,”, concluyó.