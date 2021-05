Pide María Alemán colaboración al Colegio de Abogados para lograr paz en Querétaro

“Quiero pedirles su colaboración y una alianza estratégica para incluir dentro de las decisiones en el cabildo las opiniones que ustedes ven y pueden abonar para recuperar la paz en Querétaro”, señaló la candidata

María Alemán Muñoz Castillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presidencia municipal de Querétaro, se reunió con la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro y les pidió su colaboración para regresarle “la paz” al municipio y crear mejores condiciones de seguridad.

“Quiero pedirles su colaboración y una alianza estratégica para incluir dentro de las decisiones en el cabildo las opiniones que ustedes ven y pueden abonar para recuperar la paz en Querétaro. Hoy la policía ha perdido este respeto y eso tiene que ver con una descomposición de la institución”, añadió.

Señaló que sus principales propuestas irán encaminadas en la seguridad, para “recuperar el rumbo y construir una ciudad para siempre”, por lo que la candidata priista detalló las estrategias que implementará en la materia, así como en fortalecer la institución policial, pues dijo que es necesario hacer un trabajo de “adentro hacia afuera” en las instituciones, ya que consideró que los policías no cuentan con buenas condiciones laborales.

“Necesitamos promover un programa de bienestar policial, en tres años no han tenido un aumento salarial, si fallecen, su familia tiene solo a recibir un máximo 100 mil pesos y no tienen un respaldo jurídico institucional; quién va a salir a detener delincuentes si algo sucede, la bronca, si algo sucede, se la van a llevar ellos”, destacó.

Asimismo, aseveró que para trabajar en la seguridad en el municipio, será importante focalizar sus estrategias, puesto que consideró que cada lugar de Querétaro tiene problemas distintos.

“No son los mismo delitos que se comenten en las mismas colonias, cada barrio, colina y comunidad tiene su propia demanda. Hace 5 años y medio éramos una de las ciudades más seguras del país, estábamos entre los primeros lugares y hoy ocupamos la posición 16”, especificó.

Aunado a esto, integrantes de Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro le expusieron que sus principales preocupaciones es la falta de agua, la reactivación económica, y el apoyo a campesinos, especialmente en el tema de certeza jurídica de sus tierras y la parte legal agraria.

Para ello, la candidata priista, les presentó sus propuestas al respecto:”En el tema de los campesinos, la tierra no esta regulada por los cambios del uso y hay un 30 por ciento o más que no tiene certeza jurídica y no tienen a su nombre las tierras, y esa regulazación del municipio se puede atender, pero hay muchos caso específicos”, ahondó.