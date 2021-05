Obras públicas de Querétaro se harán con mucha transparencia, promete Abigail Arredondo

La candidata priista lamentó lo sucedió con la Línea 12 del metro de la Ciudad de México y dijo que en Querétaro se va a transparentar la toma de decisiones y no va a haber corrupción

No más subcontrataciones, mejor transparencia y auditorias en las licitaciones de Obra Pública fueron algunos de los compromisos que adquirió Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la gubernatura de Querétaro, en la reunión que tuvo con el Colegio de Ingenieros de Querétaro.

Enfatizó que, en caso de que le favorezca el voto, no solo sometería a auditorias las obras realizadas en el sexenio que está por concluir, sino las propias obras que se hagan en su proyecto, pues dijo son fundamentales para apertura la transparencia y eficientar el recurso público.

“Apertura total a licitaciones, ya basta de que en el radiopasillo escuchemos por qué tal empresa se llevó la obra y hay muchas subcontrataciones. Le apostaremos a la transparencia y que se hagan trámites a distancia.“, señaló.

argumentó que en su gobierno la planeación será indispensable antes de hacer cualquier obra pública.

Añadió que los proyectos en el tema de movilidad como el Tren Ligero tipo tranvía se hará de la mano de colegios de especialistas, por lo que prometió que un trabajo en conjunto en la toma de decisiones con expertos como el Colegio de Ingenierios.

“Este Colegio ha trabajdo por un Querétaro sólido, ordenado y equilibrado, por eso es fundamental la Bitácora de Obra y con ello evitar la alta burocracia y ventanas de corrupción y que se ejecuten -las obras- con organizaciones y especialistas; la cosmtrucción se ha visto duramente afectado por la falta de inversión en obra pública y la construcción daba una derrama económica de 10 mdp anuales y era la cuarta fuente de empleo, pero en 2020 sufrimos una caída de menos 25 por ciento.“, expresó.

Entre las principales preocupaciones por parte del Colegio de Ingenierios estuvo el tema de los Ejes Estructurantes, específicamente el de Pie de la Cuesta; así como hacer actualizaciones en el Reglamento de Construcciones y crear una bitácora electrónica de las nuevas construcciones.

Para ello, Arredondo Ramos dijo que en el tema del Eje Estructurante de Pie de la Cuesta descartó la eliminación de la obra, y explicó que le apostará a solucionarla.

“Hay proyectos -de obra pública- que no aplaudo, pero tampoco aplaudo que se lleguen a destruir, sino solucionar parte del problema. El Eje de Pie de la Cuesta no puede quedarse como está, hay que mejorarla y darle solución porque se hizo todo para que se hiera una bomba de tiempo y sin duda no era algo que se nevesitara.“, dijo.

Otras de las inquietudes por parte del Colegio de Ingenierios fue el tema de la falta de agua, y de obras pluviales, por lo que Arredondo Ramos les presentó propuestas en el tema y firmó el pliego petitorio del Colegio de Ingenierios.