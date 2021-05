“No descartaría concesionar algunos servicios”, dice Arturo Maximiliano

En entrevista, el candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro también subrayó que eliminar las concesiones municipales que se dieron en pasadas administraciones no puede ser una decisión unilateral

De ganar la elección, Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no descartaría concesionar algunos servicios, como los panteones, siempre y cuando lo amerite.

En entrevista, el candidato también subrayó que eliminar las concesiones municipales que se dieron en pasadas administraciones no puede ser una decisión unilateral, puesto que se debe garantizar que existe un incumplimiento de la misma.

“Yo sé que ustedes piensan que el gobierno es muy poderoso, pero hay instancias judiciales y si no hay incumplimiento en las concesiones no es un acto unilateral, si no aplican las cláusulas penales, esto no son decisiones de uno solo de los contratantes, entonces habrá que atender primero, fuera de hacer valoraciones con el hígado, habrá que ver si realmente existen incumplimientos“, dijo.

Sin embargo, comprometió analizar las mismas, como la de la basura, para conocer si hay violaciones al contrato de concesión, cómo están operando o cómo se puede mejorar la concesión otorgada para este y otros servicios. En el caso específico de la basura, planteó la posibilidad de conocer si existe incumplimiento en la concesión para, en dado caso, renegociar los términos y alcances de la misma.

“Yo sé que en el papel parece un acto de valentía decir ‘sí, la voy a quitar’, pero en la realidad jurídica, en la factibilidad jurídica, habría que demostrar que hay un incumplimiento en lo que está comprometido en la concesión“, insistió.