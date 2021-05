Metro es la mejor alternativa para la movilidad en Querétaro, dice Sergio Chufani

No obstante, el exsecretario estatal de Obras Públicas señaló que el proyecto no podría ejecutare ens eis años y que tendría que incluir tanto inversión pública como privada

La construcción de un metro es la mejor solución para mejorar la movilidad del estado de Querétaro, puntualizó Sergio Chufani Abarca, constructor y ex secretario estatal de obras públicas, quien dijo que esto permitiría que la entidad cuente con un sistema de transporte de primer mundo.

En entrevista, reconoció que en seis años no es posible ejecutar una obra de este tipo ni se cuenta con los recursos para ello; sin embargo, dijo que al menos podría diseñarse la ingeniería del proyecto para ser presentado a grandes empresas que ayuden a su construcción.

“No tenemos los recursos, es un proyecto que requiere una cantidad de recursos importantes y se tendría que pensar no nada más en pedir recursos a la federación, sino inclusive abrir un esquema público privado, pero lo más importante no es eso, es que hagamos nosotros una ingeniería, donde hagamos los trazos, las líneas y derivado de eso empezar a deliberar los tramos de vía o los pasos por donde sería el metro”, mencionó.

Chufani Abarca comentó que el metro tendría que ser elevado pues la mayor parte de los derechos de vía a nivel ya fueron usados; sin embargo, reiteró que será necesario realizar una ingeniería detallada para analizar las condiciones de las vialidades por las que pasaría.

“Querétaro ya tomamos desgraciadamente los derechos de vía donde pudiera ir un metro a nivel, ya no hay, en muchas partes críticas estamos pensando que tendría que ser elevado, pero sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos seis años para hacer una muy buena ingeniería y aquellos tramos donde amerite ir subterráneo hacer las gestiones para poder liberar, comprar esos terrenos”, añadió.

El ex funcionario estatal comentó que las y los candidatos deberían apostar por proyectos de este tipo que den viabilidad a Querétaro en los próximos 20 años.

“Todos aquellos que estén pensando en realmente dar una solución no lo van a resolver en su sexenio, pero sí pueden aportar con la ingeniería y ser recordados porque alguien dio el primer paso en gastar un dinero, los políticos generalmente no gastan dinero en donde no se ve, esta sería la mejor inversión porque se pondría en manos de expertos y se pondría para poder darle una potencialidad y viabilidad al Querétaro de los próximos 20 años”, concluyó.