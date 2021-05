Más obra pública para transformar El Marqués, promete Enrique Vega

El candidato panista hizo recorridos y reuniones por El Paraíso, Coyotillos, Calamanda, Palo Alto, Los Encinos, Rincones del Marqués, San Vicente Ferrer y Santa María Begoña

Enrique Vega Carriles, candidato a presidente municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional (PAN), reafirmó en sus recorridos por diferentes comunidades que habrá mucha inversión en obra pública porque su proyección es hacerle justicia a todas las localidades, las cuales son olvidadas cuando el PAN no gobierna, y con ello abatir los rezagos en urbanizaciones, drenaje sanitario, agua potable y alumbrado público.

En ese sentido, explicó que cuando él ha tenido la oportunidad de encabezar la administración pública municipal se avanzó en el mejoramiento de calles, acercando los servicios más básicos, en las arterias principales, pero en la alternancia no se dio mantenimiento y se abandonaron las comunidades, por lo que no hubo avance en esas administraciones; por lo que es necesario dar seguimiento a esta transformación de todo el municipio.

“Vamos a continuar transformando a El Marqués desde sus comunidades, porque durante las administraciones que no gobernó el PAN, no hubo seguimiento en urbanizaciones, en servicios básicos a las localidades, como agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público; pero les digo que yo lo sé hacer, me he comprometido anteriormente y he cumplido. Vamos a seguir trabajando juntos y de la mano para consolidar los proyectos que nos darán esta transformación”, indicó.

Asimismo, dijo que a la par de que estas inversiones en materia de obra pública, se traduzcan en una mejora en la imagen urbana, también abona al tema de seguridad y salud, ya que al contar con mejores accesos a las localidades, mejores calles y avenidas, alumbrados públicos los habitantes se sientes más seguros y al tener agua potable y drenaje sanitario, la calidad de vida es mejor y más salubre.

Respecto a las visitas a los fraccionamientos, el candidato panista a la alcaldía marquesina, dijo que de contar con el apoyo el próximo 6 de junio, se reforzará la seguridad y continuará la prestación de servicios públicos; además de reforzar la entrega de apoyos sociales, para que haya más cobertura en la entrega de estos y ayuden a la economía de las familias.

En sus intervenciones, la candidata a la diputada local por Distrito XII, Verónica Galicia Castañón, reiteró que trabajará por mejorar las leyes en materia de seguridad para que se endurezcan las penas a aquellos que atenten contra los patrimonios de las familias marquesinas y además dijo que gestionará recursos para proyectos en materia de seguridad, infraestructura, educación y salud, trabajando de la mano con Enrique Vega, una vez que refrenden el triunfo en las urnas el próximo 6 de junio.

“Ya ganamos y tenemos que verlo reflejado en las urnas el próximo 6 de junio, vamos a trabajar de la mano del mejor alcalde que ha tenido El Marqués, Enrique Vega, para que podamos gestionar y bajar más recursos para seguridad, infraestructura, educación y salud, y que nuestras leyes sean más justas cuando nuestros habitantes se vean afectados en sus patrimonios”, enfatizó Vero Galicia.