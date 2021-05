María Alemán denuncia supuesto costo inflado del Viaducto Poniente construido durante el gobierno de Nava

La candidata a la alcaldía de Querétaro afirmó que con el dinero que probablemente se pagó de más, se pudo haber arreglado un dren pluvial o el drenaje de las colonias

“El Viaducto Poniente de Bernardo Quintana, construido por Luis Nava, debió costar 589 millones de pesos, no 700 mdp, o les vieron la cara o alguien se lo está robando”, cuestionó María Alemán Muñoz Castillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el debate entre candidaturas a la alcaldía de Querétaro organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Lo anterior, al ser cuestionada por candidatos de otros partidos sobre las propuestas que tiene en el tema de movilidad, como el Tren Ligero tipo Tranvía y el gasto que pueda significar.

“Es muy ambiciosa la propuesta, ¿ ya sabe cuánto va a invertir y cómo lo va a hacer?”, le preguntó el candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime García Alcocer.

Para ello, la candidata priísta contestó que en su administración cuidará el gasto público y habrá “cero tolerancia a la corrupción”; añadió que “hará más con menos” presupuesto.

“Veo su preocupación con el dinero y les falta visión de futuro, pero sí cuidamos el dinero sí alcanza. El viaducto costó 700 mdp, esa misma obra fue solicitada a la SCT en el año 2014, y en ese entonces esa obra debió haber costado menos de 400 mdp, estos precios al día del hoy con todo e inflación fueron 589 mdp, o les vieron la cara o alguien se lo está robando o si fue un error de buena fe, con eso se pudo haber arreglado un dren pluvial o el drenaje de las colonias”, reclamó.

Aunado a esto, recalcó que la falta de agua, drenaje y luminaria se pueden resolver con buena voluntad y poco presupuesto.

Cuando se le preguntó sobre si creará más ciclovías y cuánto sería el monto a invertir para garantizar la movilidad a los ciclistas, apuntó que su estrategia está enfocada en conectar estos mecanismos alternos de movilidad con el sistema de transporte público tradicional, como los camiones, y con el Tren Ligero tipo Tranvía.

“En anteriores administraciones se han hecho un esfuerzo por construir ciclovías, sin embargo, fueron hechas de la improvisación como la gran parte del crecimiento de nuestra ciudad, sin estrategia y sin rumbo , por eso no son aprovechadas”, recalcó.

Al ser cuestionada sobre su registro como la primera en la lista de su fórmula , para que, en caso de que no resulte electa como presidenta, pueda llegar como regidora por la vía plurinominal, tal como lo hizo en 2018 al ser diputada plurinominal, la candidata priista respondió que había cosas cotidianas en las que enfocarse y no en esos discursos.

“Las posiciones plurinomimales están pensadas para darle certeza a los compromisos de campaña y darle mayor representatividad a los ciudadanos, en estos 12 años me he dado cuento que lo que le quita La Paz a las persona son las cosas cotidianas no este tipo de discusiones “.

En sus Intervenciones, señaló la necesidad de acabar con el negocio de cambios de uso de suelo y la venta de densidades y propuso la creación del Centro de Gestión Urbana para poner orden y poder planear un desarrollo adecuado de la ciudad.