Luis Nava se compromete a impulsar la creación de más empleos bien pagados en la Capital

El candidato del PAN se comprometió a ampliar la cobertura del seguro de vida para comerciantes y tianguistas, pues muchos habitantes de aquí dijeron autoemplearse o ser como comerciantes en pequeño en mercados y tianguis de la capital.

En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, el candidato del PAN y Querétaro Independiente a la alcaldía de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, se comprometió a fomentar la creación de empleos bien pagados para personas de todas las edades.

“Felicito a las y los trabajadores que viven en la capital. Seguiremos trabajando para asegurar el bienestar de las familias queretanas. Propongo ‘Arrancando Motores’ para dar asesorías y seguimiento a proyectos de emprendedores; vinculación para la empleabilidad y bienestar; así como apoyos a sectores que buscan el autoempleo”, expresó el aspirante durante un recorrido que realizó por las calles de la colonia Industrial, en la Delegación Félix Osores.

Nava Guerrero entregó sus propuestas de mejora continua a vecinos de las calles Química y Odontología, entre otras. Además, reiteró que dará apoyos a quienes emprendieron un negocio o empresa en casa e insistió que serán negocios formales para incrementar el patrimonio de los pequeños empresarios.

El candidato del PAN se comprometió a ampliar la cobertura del seguro de vida para comerciantes y tianguistas, pues muchos habitantes de aquí dijeron autoemplearse o ser como comerciantes en pequeño en mercados y tianguis de la capital.

“Lo digo fuerte y claro en este Día del Trabajo, desde el Municipio de Querétaro no dejaremos sola a nuestra poderosa clase trabajadora ni a sus familias. Pueden estar tranquilos porque estamos asumiendo este compromiso con propuestas serias, reales y realizables para una mejor ciudad y una mayor calidad de vida para todas y todos. Y si necesitas empleo, yo te ayudo a encontrarlo, no me rajo”, afirmó.

Durante el recorrido que duró poco más de dos horas, Nava recibió peticiones para seguir dando mantenimiento a las calles y avenidas circunvecinas, así como más opciones de recreación para los niños y jóvenes de la colonia. Fue también acompañado durante la visita por el presidente de la Asociación de Colonos La Industrial, Antonio Frías Barrientos y simpatizantes que le externaron su apoyo.