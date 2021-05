Los queretanos quieren darle la oportunidad a Morena de gobernar: Arturo Maximiliano

García Pérez enfatizó que para lograr el cambio es importante asistir a las urnas el próximo 6 de junio

Los queretanos quieren darle la oportunidad a Morena de gobernar, señaló Arturo Maximiliano García Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, quien manifestó que así lo han externado durante recorridos ante la falta de respuesta de otros partidos.

Ante ciudadanos de la comunidad El Madroño, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, enfatizó que para lograr el cambio es importante asistir a las urnas el próximo 6 de junio.

En la reunión, expresó su respeto y gratitud hacia las mujeres, por lo que garantizó que su gobierno trabajará por crear políticas de equidad de género que les permitan alcanzar su pleno desarrollo, sobre todo por el rol que juegan y que es fundamental en el municipio.

Maximiliano García subrayó que son las mujeres quienes resuelven la problemática de los estudios de sus hijos durante la pandemia, quienes deciden emprender por primera vez sus negocios y quienes movilizan a la gente para solucionar los problemas sociales o hasta para motivar a todos a ejercer su derecho al voto.

Por eso, dijo, es necesario “traer el cambio y la transformación al municipio de Querétaro” para contar con políticas adecuadas en favor de las mujeres, y confió en que serán ellas quienes recordarán a los demás la importancia de asistir a las urnas el 6 de junio, pues señaló que la participación es determinante para el resultado de la elección.

“Para que no haya ninguna confusión sobre la voluntad de los ciudadanos que la veo muy tendiente hacia Morena, veo a los queretanos queriendo dar una oportunidad a un partido que nunca ha gobernado. Nos dicen que probaron con el PRI, no les fue bien, luego dejaron que entrara el PAN que tampoco les dio resultados, dicen que luego vino el PRI le dieron otra oportunidad y no les funcionó, y luego regresó ahorita el PAN y tampoco, y quieren dar esta oportunidad a este proyecto que representa Morena y que en Querétaro su servidor Maximiliano lo vamos a estar llevando a muy buen término, queremos gobernar con principios de la cuarta transformación”, subrayó.

Arturo Maximiliano reiteró su compromiso de hacer de Querétaro un municipio equitativo con igualdad de oportunidades, combate a la corrupción y austeridad para llevar los recursos a las comunidades, porque “yo siento que vamos a ganar, créanme que el mejor termómetro es la calle y este interés que veo en la gente de cambio, un cambio urgente, además, me parece que está muy evidente”.

Mientras tanto, los presentes expusieron sus necesidades como la falta de pavimentación, mejorar la asistencia médica y crear baños públicos en una cancha cercana, además de manifestar que en la unidad de salud local no hay un segundo turno debido a la falta de seguridad al personal de salud y algunas obras que se realizaron en las instalaciones.

Entre las principales demandas se encuentran la mejora del transporte público debido a que en gran parte de las colonias del municipio se han limitado y cambiado las rutas para ciertos puntos, por lo que Maximiliano García indicó que apoyará con la gestión para dar empuje a sus peticiones.

Además, advirtieron que en temporada de lluvia necesitan puentes pues las calles se inundan cuando el cauce del río se eleva y resulta imposible ingresar a muchas de las viviendas.