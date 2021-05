Las mujeres son el gran motor de promoción del voto: Arturo Maximiliano García

El candidato de Morena hizo un llamado a los ciudadanos a apoyar a los candidatos de Morena el próximo 6 de junio

Las mujeres son el gran motor de promoción del voto y este 6 de junio las necesitamos a todas para mandar un mensaje de que el poder está en los ciudadanos para lograr el cambio, dijo Arturo Maximiliano García, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, durante una visita a El Pinto, Santa Rosa Jáuregui.

El candidato a la alcaldía queretana enfatizó que no debemos “dejar en manos de terceros la decisión que podemos tomar nosotros, y si verdaderamente queremos no solamente hacer un cambio, si no mandar el mensaje que el poder está en nosotros los ciudadanos, los queretanos, el mejor momento de hacerlo es en las urnas”.

Maximiliano García recalcó que la participación de la ciudadanía es lo más importante durante los comicios y dejó claro que “el poder es de los electores”, aunado a que “es una responsabilidad cívica y democrática”.

Más tarde, Maximiliano García acompañó a Beatriz Robles, candidata de Morena a diputada federal por el distrito III, a su cierre de campaña en la delegación Felipe Carrillo Puerto, donde reconoció el trabajo realizado en la cámara de diputados e hizo un llamado a los ciudadanos a continuar en la línea de la cuarta transformación y apoyar a los candidatos de Morena el 6 de junio, para que sean la palanca de apoyo para el municipio de Querétaro.

“Ustedes son los que cuando uno sale de la casa y tenemos ese contacto con los ciudadanos en su casa, en los tianguis, en los mercados, en los mítines, es lo que nos hace que terminemos el día contentos y satisfechos de haber tenido esta posibilidad de escucharlos, no solo con quejas, con problemáticas, sino con oportunidades y ¿saben con qué?, con esperanza y eso nos llena de alegría, de vitalidad”, destacó.