La verdadera encuesta está en la calle, dice Abigail Arredondo

Encuestas realizadas por medios nacionales han colocado a la cnadidata priista a la gubernatura reiteradamente en tercer lugar, muy por debajo de Celia Maya y Mauricio Kuri

“La encuesta real está en la calle, que por cierto, nosotros sí hacemos calle, no como el candidato Mauricio Kuri que atiende desde la sede de un hotel”, aseveró Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la gubernatura de Querétaro.

Lo anterior, tras preguntarle su opinión sobre las encuestas publicadas por el Heraldo y por El Financiero que la posicionan en el tercer puesto de la contienda electoral y, caso contrario, a su adversario Kuri González, quien en ambas ocupa casi el 50 por ciento de preferencia.

“A mí me da risa que se pongan arriba del 48 o 50 por ciento, cuanto entre el 15 y 20 por ciento todavía no define su voto, y en estas encuestas que publican no viene todo este voto que no está definido y que hace toda la diferencia”, señaló.

Para Abigail Arredondo Ramos, aunque tiene una desconfianza en las encuestas, consideró que todavía hay tiempo de “remontar”, pues dijo que la encuesta más importante se define en el día a día, pero sobre todo, se define hasta el último momento del 6 de junio con ese porcentaje del electorado que todavía no define su voto.

“Hay tiempo de remontar y todos los días estamos remontando y yo trato de irme por lo menos cada tercer día a un semáforo y son termómetros y uno no tiene por qué mentirse y decir que vamos creciendo, al contrario, hay gente que me dice que no me conocía pero que hoy me ven en un recorrido y platico con ellas y para eso son las campañas y tenemos un mes y en cuatros semanas las cosas avanzan y cambian y más en política.”, aseguró.

La encuesta publicada este día por El Financiero ponen a Mauricio Kuri González, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en primer puesto con 49 por ciento efectivo; en segundo lugar se encuentra Celia Maya García, candidata de Morena, con 27 por ciento; en tercer lugar Abigail Arredondo Ramos con apenas el 9 por ciento empatada con Beatriz León de Movimiento Ciudadano (MC).

Por su parte, la encuesta de El Heraldo perfila a Kuri González en primer puesto con 48.3 por ciento de preferencia; Celia Maya obtuvo un 22.5 por ciento; Abigail Arredondo Ramos con un 7.1 por ciento y en cuarto lugar a Raquel Ruiz de Santiago del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con un 4 por ciento.