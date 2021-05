La contienda por la gubernatura se definirá entre el PRI y el PAN, dice Abigail Arredondo

De acuerdo con la priista, entre un 25 y 30 por ciento de la población se encuentra indeciso, por lo que señaló que si salieran a votar marcarían una clara diferencia

Abigail Arredondo Ramos, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro, aseguró que desde hace varias semanas se encuentra en segundo lugar, por lo que esta contienda electoral se definirá entre el PRI y el PAN.

“Desde que empezó la campaña yo siempre dije que esto iba a ser entre el PRI y el PAN, como siempre ha sido en Querétaro”, dijo.

Asimismo, expresó que en su caminar por las calles se ha percatado que todavía hay mucha gente que no sabe por quién emitir su voto; recalcó que entre un 25 y 30 por ciento se encuentra indeciso, por lo que si salieran a votar marcarían una clara diferencia.

“Y que les digo, todos los días que camino, incluso en los últimos días, me encuentro a personas que me dicen que todavía no saben por quién votar y hay mucha gente indecisa, entre el 25 y 30 por ciento de la gente no sabe todavía por quién va a votar y de entrada es una cifra importante porque si sale a votar hace la diferencia”, apuntó.

Arredondo Ramos recalcó que harán todo lo posible para obtener el triunfo el próximo 6 de junio, pues dijo que las personas quieren un cambio verdadero encabezado por una mujer, y será hasta el último momento cuando se definan las cosas, tal como ha pasado en las últimas cuatro elecciones estatales.

“Seguiremos conquistando y convenciendo a la gente y en los últimos 24 años, en las contiendas estatales, incluidas en las de mi partido, quienes iban con todo no han ganado. Vamos a estar haciendo todo lo necesario para obtener ese triunfo y a la gente le emociona que haya una cambio y que sea una mujer”, indicó.

A días de que concluyan las campañas electorales, puntualizó que ha hecho buena “sinergia” con las demás candidaturas de su partido, además de atender cada uno de los llamados de la sociedad civil; y detalló que el cierre oficial de su campaña será el próximo martes en la sede estatal del PRI.

“Hemos tenido muy buena respuesta por las personas en la calle, en los recorridos por los tianguis, hemos atendido cada uno de los llamados con todas las cámaras y sectores organizados, y la verdad es que se dicen 60 días, pero para un estado te quedan pendientes algunos lugares, pero con todos los candidatos hemos hecho buena sinergia, que aunque no estemos físicamente, están hablando de nosotros”, concluyó.