Importante generar esfuerzos macroeconómicos para contener la inflación: Canaco

El Banco de México tiene el pronóstico de que la inflación al cierre de año podrá promediarse en un 3 por ciento. Estos pronósticos a la baja son buena señal.

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, aseguró que en la medida de que se puedan generen esfuerzos macroeconómicos para contener la inflación, el consumo podrá dinamizarse, ofreciendo mejores condiciones y reactivación económica que pueden tener mejores resultados.

Lo anterior ante la incertidumbre de los efectos que acarrearían el aumento del 6.1 por ciento, registrado en la inflación a nivel nacional y del 4.2 por ciento en Estados Unidos.

La inflación registrada “es la más alta en los últimos dos años tiene su impacto particularmente por complicaciones logísticas de la distribución de algunas materias primas: tecnología y diversos suministros necesarios para la actividad económica” puntualizó el vocero de la cámara.

Dichos “contratiempos” desencadenaron que los costos también se elevaran en muchos de los sentidos, sin embargo en los próximos meses el índice inflacionario comience a bajar, algunos expertos dicen que podría estar bajando al 4 o 5 por ciento.

“Reconocemos es que al menos en lo general la economía pueda estar amortizando esta alza de precios”

No obstante, señaló que no descartamos que en lo particular haya productos cuyos precios estén recibiendo este impacto inflacionario por lo menos en los meses inmediatos por venir.

Finalmente, refirió que dentro de la Cámara están apostando a que los agremiados cuenten con las herramientas financieras y crediticias para amortiguar los costos y evitar que se refleje en un aumento en el precio de los productos.

“Lo que estamos haciendo en la cámara de comercio es que al menos con los socios agremiados y quienes tienen insumos volátiles por el índice inflacionario puedan tener las herramientas financieras y crediticias para amortizar los costos y que el precio al público no termine por impactar más en el fenómeno de consumo que hoy en día forma parte importante del conjunto de factores que abonan a la crisis” concluyó.