IEEQ e INE son instituciones confiables, asegura presidente de Coparmex Querétaro

Jorge Luis Camacho Ortega dijo que cada que se desconfía de las instituciones electorales, es desconfiar del trabajo que hacen los ciudadanos pues son ellos quienes participan activamente durante la jornada electoral.

Ante los señalamientos de la candidata de Morena, Celia Maya García, sobre la desconfianza de las instituciones electorales, Jorge Luis Camacho Ortega, presidente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), refirió que se trata de una estrategia partidista impulsada desde el gobierno federal, por lo que no existen motivos para desconfiar ni del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Camacho Ortega aseveró que ese descontento por parte de Morena, se debe a que durante este proceso electoral se quedó sin varias candidaturas porque no cumplieron los lineamientos requeridos, por lo que han impulsado un discurso de desacreditar a las instituciones, lo cual, para el presidente de Coparmex, “no es bueno”.

“Hasta la fecha el IFE y ahora el INE tiene 30 años y han organizado elecciones con presidentes de diferentes partidos y gobernadores de todos los partidos y en el caso del IEEQ ha hecho muy buen trabajo en las elecciones y han sido muy transparentes y me consta que ahí las ciudades contamos los votos”, reiteró.

El presidente de Coparmex dijo que cada que se desconfía de las instituciones electorales, es desconfiar del trabajo que hacen los ciudadanos pues son ellos quienes participan activamente durante la jornada electoral.

“Es a los ciudadanos a quien nos está diciendo que no van a hacer un buen trabajo y eso no es correcto. Yo creo que los ciudadanos que van a estar desde las 7 de la mañana para abrir la casilla y que te sigan diciendo que no vas a hacer un bien trabajo, creo que no es muy halagador ni sano”, comentó.

Finalmente, Jorge Luis Camacho Ortega, abonó que la Coparmex pondrá a la disposición del proceso electoral a 42 observadores electorales integrados por miembros del consejo directivo de la Cámara, y estudiantes universitarios que ejercerán por primera vez su voto.

“Tenemos 42 observadores, que son 15 consejeros, miembros del consejo directivos de Coparmex y el resto son estudiantes y nos orgullece que cerca de 30 estudiantes participen y para ellos es la primera vez que van a votar y nos dan mucho orgullo que vayan a ser observadores electorales.”