Habrá sanciones para quienes contaminen ríos y bordos del estado: Juan Carlos Martínez

El candidato del partido rosa afirmó que la contaminación del agua también es un problema en materia de salud, por lo que se comprometió a rescatar los ríos y bordos de la entidad

Tras un recorrido por la comunidad de Jesús María, municipio de El Marqués, donde pasa el río Cerrito Colorado, Juan Carlos Martínez, candidato a la gubernatura de Fuerza por México, aseguró que mejorarán las condiciones de éste y otros afluentes que están altamente contaminados y representan un foco de infección para la población.

“Da mucha pena el ver un río o un arroyo donde el agua está sucia, el hedor es intenso, esto lo viven vecinos, es un foco de infección para la población y los animales, entre basura, animales muertos y desechos no son condiciones; todos los ciudadanos merecemos el mismo respeto y la dignidad para vivir y no lo hay, sin embargo hay lonas de partidos políticos, a mí me daría pena poner una lona ahí y no poder responderle a los ciudadanos”, indicó.

El candidato del partido rosa señaló que a pesar de ser una comunidad muy cercana a parques industriales y al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) no se percibe el progreso que difunde el gobierno, pero sí se aprecian carencias y falta de servicios en las inmediaciones de esta zona.

“¿Estos problemas han existido y por qué no los han resuelto?, no venimos a prometer, venimos a resolver a los ciudadanos, hacia el sur tenemos la zona industrial y el aeropuerto, sería penoso que viniera un inversionista a ver esto, se preguntaría ‘¿dónde está la lógica de lo que pasa?’, por eso la credibilidad de los gobiernos es nula, una cosa es lo que enseñan y otra la realidad, esto no es digno de ningún ser humano en ninguna parte del mundo”, señaló.

Juan Carlos Martínez recordó que este problema no solo se limita al saneamiento ecológico, sino a un tema de salud, donde las malas condiciones del agua provocan enfermedades y otros problemas.

“Tenemos que verlo como un problema que va más allá del saneamiento, hay gente que está vertiendo desechos, que está contaminando y los vamos a sancionar, hay infecciones, enfermedades en la piel, ojos, estomacales, no es posible que hayan pasado administraciones y nadie haya atendido este problema”, concluyó.