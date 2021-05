Fundador de Morena en Querétaro se suma a campañas de Nava y Kuri

El Senador Alfredo Botello compartió que esta no sería la última adhesión al equipo de Mauricio Kuri, pues desde diversas fuerzas políticas de diferentes zonas del estado se estarían sumando a Acción Nacional

Luis Máximo Reyes, fundador de Morena en Querétaro, dio a conocer su posicionamiento a favor de los proyectos que encabezan los abanderados del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González y Luis Nava, haciendo mención que “Después de un mes de campaña y del primer debate queda claro que solo hay un proyecto viable, real y que nos incluye a todas y todos”.

En presencia de los senadores Guadalupe Murguía y Alfredo Botello, en representación de ambas campañas, se les brindó la bienvenida a más de 40 liderazgos como: Ceferino Peréz, líder de la Central Campesina Cardenista, así como a César Vega Negrete líder de la Agrarista de Querétaro.

Luis Máximo Reyes y diversos coordinadores se sumaron al proyecto encabezado por Mauricio Kuri y Luis Bernardo Nava, pues señalaron que después de no haber encontrado un proyecto con las condiciones necesarias en MORENA, Reyes mencionó “…estoy muy contento porque hace muchos años no me sentía tan motivado como lo estoy hoy. Hemos encontrado un espacio en este proyecto que es ciudadano y en el que todos tenemos abiertas las puertas… donde se ponen por delante las necesidades de las y los ciudadanos, y donde permiten que nos sumemos para trabajar a favor de ellos”.

La Senadora Murguía describió que cada lucha social que han realizado las personas de bien que han decidido sumarse este día, cuentan con la empatía del voto popular, además agregó: “No estar confiados, por lo que cada candidato del PAN estará trabajando todos los días para lograr el triunfo este 6 de Junio”.

Por último, el Senador Alfredo Botello compartió que esta no sería la última adhesión al equipo de Mauricio Kuri, pues desde diversas fuerzas políticas de diferentes zonas del estado se estarían sumando a Acción Nacional.