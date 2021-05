Exprecandidata morenista a alcaldía de Corregidora se suma a campañas de Sosa y Kuri

La exprecandidata Yanet López se mostró en desacuerdo con la forma en que se definieron las candidaturas en Morena, por lo que ahora apoyará la fórmula de Mauricio Kuri y Roberto Sosa Pichardo

Yanet López Moreno, ex candidata independiente a diputada local por el distrito VII en 2018 y ex precandidata de Morena a presidenta municipal de Corregidora este 2021, se sumó a los proyectos de los panistas Roberto Sosa Pichardo y Mauricio Kuri González.

En rueda de prensa, señaló que tras varios desacuerdos al interior de Morena e imposiciones en las candidaturas, buscó alternativas viables para sumar la estructura con la que cuenta en beneficio de los panistas.

López Moreno destacó que eligió al equipo de Kuri González puesto que su proyecto es de puertas abiertas, digno e incluyente, además de considerar que sus propuestas son las más viable y realizables.

“Mi compromiso sigue adelante y no defraudaré a ningún ciudadano ni ciudadana que me ha brindado su confianza. Es por eso que hoy quiero comunicarles que aquí no termina mi participación, que después de buscar alternativas viables, comprometidas, honestas que convergen en la visión, en el esfuerzo y en las ganas de trabajo en beneficio de todas las personas del estado, he tomado la decisión de sumarme 100 por ciento con todo mi equipo al proyecto encabezado por Mauricio Kuri González”, indicó.

Alfredo Botello Montes, senador panista y representante de la campaña de Kuri González, detalló que en los últimos días se han sumado distintos liderazgos con carácter social a las campañas, por lo que se congratuló de las adhesiones que suman fuerza en Corregidora y Querétaro.

En tanto, Moisés Moreno Melo, representante de la campaña de Sosa Pichardo, reconoció el trabajo en el servicio público y privado de Yanet López, y afirmó que todas las personas que “quieran hacer las cosas bien” siempre tendrán cabida en el equipo del candidato panista.