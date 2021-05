Descarta municipio construcción irregular en Juriquilla

El personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de Querétaro acudió al predio denominado EcoJuriquilla, luego de que recibieran denuncias ciudadanas de la posible obra civil.

Derivado de denuncias realizadas por vecinos del predio denominado EcoJuriquilla, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Instituto de Ecología y Cambio Climático del Municipio de Querétaro, en coordinación con personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PEPMADU) del Gobierno del Estado, realizaron una visita de inspección al predio señalado para verificar las actividades que se estaban denunciando.

Dicho predio cuenta desde el 2008 con un uso de suelo de “Espacio Abierto”, en el que existe un Dictamen de Uso de Suelo emitido el 9 de octubre de 2008, para que en el lugar exista un Centro de Desarrollo Ecológico conforme la tabla de compatibilidades del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jauregui, aprobado el 11 de marzo de 2008 en Sesión de Cabildo.

Hasta la fecha no se ha ingresado ante la autoridad municipal competente ninguna solicitud de permisos que pretendan modificar el Dictamen de Uso de Suelo existente desde 2008, o la solicitud de licencia de construcción para llevar a cabo cualquier obra; por lo tanto no se han modificado los usos que pueden existir al interior de dicho predio particular, así como tampoco se ha emitido ninguna licencia de construcción por parte de las autoridades municipales.

Derivado de la visita de inspección, no se encontraron indicios de haber iniciado obra civil al interior del predio, es decir no se está llevando a cabo ninguna construcción.

Como consecuencia de dicha visita, se constató que al interior del mismo predio se realizó la reubicación de diversos ejemplares de palma abanico sin autorización de la autoridad Municipal competente, por lo que se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente conforme al Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, así como la Norma Técnica Ambiental Estatal, mismo que tendrá que resolverse conforme a los plazos legales.

La autoridad municipal estará vigilando que dentro del predio se respeten los usos que están contemplados en el Plan Parcial para el mismo y que no se realicen actividades de construcción al interior, sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.