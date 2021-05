Descarta María Alemán declinar; “Vamos a ganar”, dice

La candidata por el PRI a la alcaldía capitalina señaló que, a diferencia de otros candidatos, ella no está “desesperada” por prometer cosas

“Descarto rotundamente declinar por alguien más porque vamos a ganar“, aseguró María Alemán Muñoz Castillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Querétaro, tras preguntarle sobre las recientes declinaciones del candidaturas a favor del Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto a si invitaría a otras candidaturas a que se sumen a su proyecto, Muñoz Castillo señaló que “las puertas siempre han estado abiertas” a sumar a favor de Querétaro, no solo con los candidatos sino con quien quiera construir la mejor versión de Querétaro: “Aquí hay espacio y voz para todos“.

Sobre los señalamientos hechos por el presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, en donde se acusó al candidato de Morena a la presidencia municipal , Arturo Maximiliano García Pérez,de prometer la instalación de 100 comerciantes en las inmediaciones del Centro Histórico, la candidata del PRI, refirió que eso es solo una señal de “desesperación que lleva a algunas personas a prometer cosas.”

“Pero hoy en día la gente se da cuenta porque está cansada de las promesas incumplidas, yo creo que hoy se tiene que habla que hablar con responsabilidad, seriedad y empatía porque justamente los comerciantes han sido un gremio bien golpeado por la crisis, en donde el gobierno actual los ha dejado solos y solas, porque los apoyos que se dieron se brindaron a compadrazgos y así lo expresa la gente.“, refirió.

Añadió que entre el PAN y Morena se están peleando porque están “nerviosos“, esto por los señalamientos que Arturo Maximiliano hizo al referir “ataques” del PAN. “Ya no voy a hacer ningún comentario respecto de uno o de otro, yo estoy muy concentrada en lo que me toca hacer que es dedicarme en esta última semana con fuerza a cerrar lo que ha sido una campaña de tierra, que sí hemos recorrido porque hay quienes no han hecho campaña en la calle.”

María Alemán Muñoz Castillo explicó que, en caso de que le favorezca el voto, pondrá “mano dura” para que pueda conciliarse el tema de artesanos ambulantes y locatarios establecidos, para que pueda darse un “piso parejo entre todos.”

“Tenemos que hacer cumplir la ley y se tiene que tener mano dura para poder regularlo porque lo que se necesita es construir un piso parejo que tiene garantizar que haya condiciones de igualdad para quienes quieren ganarse la vida, porque yo no digo que no, pero al final del día bajo la regulación, cumpliendo la norma y la ley, sin afectar a otros de manera abusiva“, concluyó.