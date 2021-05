Cuestionamientos de candidata perredista vienen de Luis Nava, dice María Alemán

Vanessa Garfias, candidata del PRD a la alcaldía de Querétaro, realizó cuestionamientos sobre el sueldo de su rival, la priista María Alemán, quien pese a ser candidata, continúa recibiendo un salario como diputada federal

“Vanesa Garfias es una enviada de Luis Bernardo Nava“, aseguró María Alemán Muñoz Castillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la alcaldía de Querétaro. Lo anterior, tras el señalamiento que hizo durante el debate la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Vanesa Garfias, en relación al sueldo de Muñoz Castillo que aun en campaña percibe como diputada federal.

“El tema de mi salario ha sido la única forma en la que han buscado desgastarme porque no tienen alguna otra y al final del día me queda claro que ella fue una enviada de Luis Nava, así lo voy a decir.”, enfatizó.

La candidata priista señaló que no tiene la obligación de dar ninguna explicación sobre lo que hace con su sueldo pues dijo que está dentro de la legalidad, razón por las cual no había dado ninguna respuesta a los cuestionamientos realizados en torno al tema.

“La ley me permite permanecer en el cargo y lo hace para darle continuidad a los proyectos que tanto le hacen falta al país, o sea no podemos estar reinventando o paralizando al país cada que hay un proceso electoral y por eso lo permite la ley.“, añadió.

Hizo hincapié que por convicción, desde que inició campaña, ha donado su sueldo a Corazones Mágicos, asociación civil en Querétaro enfocada la atención de abuso sexual infantil, pero que no lo había hecho público,

“Llevo varios meses conociendo y colaborando con esta fundación y no hice público esto desde su primer momento porque yo no tengo que alardear que doné mi sueldo, al final del día quienes decidieron hacer recientemente una publicación en reconocimiento, no solo a la donación del sueldo, sino al trabajo que hemos coordinado desde hace muchos meses.“, apuntó.

Agregó que en el debate, tras el mensaje que mandó Vanesa Garfias, fue cuando decidió hacer público la donación de su sueldo.

“Fue el momento para decirle, ‘ya, se te acabó tu show’, porque al final del día ese no es el tema. Y ayer lo dije, el tema que le quita la paz a la familias queretanas no es el sueldo o la licencia de una persona u otra, sino lonque le quita la paz a la gente es la falta de agua, de drenaje, de una calle, la inseguridad.”

Detalló que ya tiene un compromiso con Corazones Mágicos sobre seguir con esta donación de su sueldo hasta que terminen las campañas, pero que, evidentemente, si hay alguna otra organización que se acerque a pedir ayuda, lo revisaría; aclaró que el monto que ha donado es lo proporcional hasta el día de hoy y se ha ido actualizando por quincena.

Finalmemte, expresó que se sintió “muy bien” en el debate y consideró que fue un gran ejercicio de “contraste, sobre todo, de visión, de quienes están ahí para administrar presente y mantenerse en el poder y de quienes queremos construir el futuro de Querétaro, porque si se fijan, en una serie de protestas que hicimos, wl pensamiento inmediato de los demás fue decir que eso no se puede y yo quiero invitar a todas y todos ade manera respetuosa para pensar el como sí se puede para construir el futuro de Querétaro en los próximos 20 años“, concluyó.