Celia Maya se compromete con trabajadores avícolas a respetar sus derechos laborales

Los trabajadores mencionaron que entre sus necesidades están la reglamentación de los horarios, pago de horas extras, bonos y utilidades, y un pago digno por jornada laboral

La candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya García se reunió con un grupo de obreros avícolas del municipio de Colón, para escuchar sus necesidades laborales más latentes de la industria. Al finalizar la plática la candidata se comprometió a respetar los derechos laborales de los trabajadores, así como la necesidad de

establecer reglas claras con las empresas avícolas. Al evento la acompañó la candidata a la Diputación Local por el Distrito XII, Jazmín Olvera.

En conmemoración del 1 de mayo, la candidata Celia Maya se reunió con un grupo de trabajadores del ramo avícola del Estado, en específico del municipio de Colón. A los que dirigió un mensaje: “Los derechos que tienen los trabajadores del país, es un triunfo que se ganaron desde la revolución de 1917, y que se adoptó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cierto, que los gobiernos pasados de Querétaro han violentado y no han respetado los derechos de los trabajadores, pero el proyecto que yo represento (de Celia Maya) es de los trabajadores, por ese motivo me acerco y los saludo porque en el Gobierno de MORENA, vamos a respetar el derecho de las y los trabajadores, porque un gobierno que no escucha a su pueblo va al fracaso, y nosotros vamos para adelante”.

Dentro de sus necesidades más apremiantes que mencionaron los trabajadores del sector avícola fueron: la reglamentación de los horarios, pago de horas extras, bonos y utilidades, y un pago digno por jornada laboral.

“Vamos estar pendientes de todos los juicios de los trabajadores, para que se resuelvan pronto, porque no es justo que un trabajador inicie un juicio y tarde años en resolver, porque no puede mantener el costo del juicio. Vamos ver a las empresas para que respeten los derechos de los trabajadores, como autoridad vamos a analizar los asuntos debidamente”, detalló Maya García.

Además la candidata se comprometió a apoyara las mujeres con las guarderías que necesitan para sus hijos. Si el gobierno federal no las puede reinstalar, afirmó, el gobierno de Querétaro se preocupará por ello.