Candidatos de Morena que ganen elecciones deberán someterse a revocación: Gilberto Herrera

Además, el senador de la República y coordinador de la promoción del voto de Morena subrayó que las y los candidatos deben cuidar los compromisos que hacen durante su campaña

Las y los candidatos de Morena que ganen la elección deberán seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador y someterse a la revocación de mandato, consideró Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República y coordinador de la promoción del voto de Morena.

Si bien reconoció que esta figura no cuenta con una ley reglamentaria, Herrera Ruiz destacó la importancia de mostrar a la ciudadanía qué se prometió y qué se cumplió, por lo que subrayó que las y los candidatos deben cuidar qué compromisos hacen durante su campaña.

“El presidente ha puesto el ejemplo, a la mitad de su periodo va a someterse a una revocación de mandato, entonces todo candidato nuestro, de presidente municipal, al año y medio debe hacer lo mismo, todo diputado local y federal lo mismo, entonces cuiden mucho lo que van a prometer porque hay que entregar cuentas”, indicó.

Asimismo, señaló que la campaña de la candidata a la gubernatura Celia Maya va bien en el estado de Querétaro, puesto que se están estableciendo compromisos claros en beneficio de la ciudadanía, y confió en que será la próxima gobernadora.

Aunque refirió que hay municipios complicados donde la gente no está satisfecha con el gobierno federal encabezado por Morena, indicó que en muchos se encuentran bien posicionados por lo que tienen amplias posibilidades de ganar.

“Sí, al ir recabando un número de convencidos que son tus potenciales votantes, ahí se ve dónde va a ser un porcentaje elevado y dónde va a ser bajo, me ha tocado acompañar a los brigadistas y había un municipio donde batallamos. La gente no está a gusto con el gobierno Morena y en ese sentido se respeta, y le digo a los muchachos ‘vale la pena pedir disculpas si las expectativas no se cumplieron’, porque es la gente que había votado por Morena”, mencionó.

Sobre los conflictos internos del partido, puntualizó que, si bien afectan a las candidaturas de Morena, estos no serán decisivos en la decisión de las y los votantes.

“Las diferencias en cuanto a la asignación de candidaturas se difiere en el partido, aquí estamos en campaña y aquí todos vamos a trabajar de forma unida y completa, no les quita el derecho de sentirse molestos, pero esa molestia canalícenla donde debe ser que es en el partido que tomó la decisión. Ningún candidato llegó con la pistola, el partido los eligió, en el partido tiene que dirimirse eso, ni siquiera los candidatos son responsables”, concluyó.