Aspirante a la dirección de la Facultad de Medicina que es investigada se ampara y logra registrarse como candidata

Esta es la primera vez en las elecciones de directoras y directores de la Máxima Casa de Estudios que interviene una autoridad externa en el registro de una candidatura. Con este amparo, que le fue aprobado, la aspirante pudo registrarse sin el documento que es un requisito indispensable para quien busca participar en la contienda y asegurarse de que no existen procedimientos administrativos en su contra.

Una aspirante a la dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se amparó ante el Juzgado Primero de Distrito para poder postularse a la contienda sin que le sea requerida la constancia de la Secretaría de la Contraloría de la institución educativa, puesto que existe un procedimiento abierto en su contra.

En entrevista, Jorge Herrera Solorio, miembro de la comisión especial del consejo universitario para el proceso de elección de directoras y directores para el periodo 2021-2024, lamentó que se efectuara esta práctica dado que existen posibilidades de impugnar, en dado caso, si la comisión electoral le hubiera negado el registro.

“Una candidata no cumplía con el requisito que era básicamente una constancia expedida por un órgano de la universidad, en el sentido de no tener ningún procedimiento. Al parecer hay un procedimiento abierto que no está terminado totalmente y la contraloría no le expidió la constancia, y contra esa negativa es la interposición de la suspensión y no inscripción, pero se anticipó, porque no sabía si la comisión le iba a dar o no la inscripción”, indicó.

Herrera Solorio, quien prefirió no señalar directamente a la candidata, comentó que ésta se adelantó al solicitar la suspensión provisional por parte del Juzgado Primero de Distrito, pues se le autorizó su registro pese a no contar con uno de los documentos requeridos, el cual permite conocer la honorabilidad de las y los aspirantes.

“Nos implica a nosotros en el proceso de inscripción, pero ya la inscripción se dio, ya no tiene sentido en mi concepto, desde el punto de vista jurídico, la suspensión definitiva y, desde luego, la provisional van a quedar sin materia porque ya fue inscrita la candidata y se tendrá que seguir el trámite respectivo que establece el acuerdo”, dijo.

El académico llamó a toda la comunidad universitaria y aspirantes a conducirse bajo los términos de la normativa interna de la UAQ que fue aprobada desde el pasado 28 de abril, así como a garantizar la autonomía de la institución académica.