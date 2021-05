Arturo Maximiliano García refrenda compromiso de dignificar espacios

El candidato de Morena a la alcaldía capitalina se reunió con comerciantes del tianguis de Tlacote el Bajo

Comerciantes solicitaron al candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, resolver el problema del estacionamiento y dignificar el espacio, esto durante un recorrido que realizó este domingo en el tianguis Tlacote el Bajo, ubicado en la colonia La Palma.

El candidato aseguró que mejorará las condiciones de los tianguis por su aporte a la economía local y al sostenimiento de las familias, asimismo, aseguró que otorgará servicios dignos para esta zona con la finalidad de que mejoren su calidad de vida.

El candidato a la alcaldía agregó “hay un estudio, lo voy a recuperar, hay un estudio en la Ciudad de México del comercio popular y de todo lo que ayuda justamente a crear, no empleo para la gente que vende en los tianguis, sino el empleo para la gente que compra en los tianguis, porque por ejemplo, muchas personas no podrían tener un traje para trabajar para presentarse a un trabajo de traje si no hubiera comercio popular, hay mucha filosofía de eso, luego lo voy a recuperar porque está muy bueno”.

Los ciudadanos resaltaron que el tianguis es un espacio de encuentro y de mejora a la economía, pero advirtieron que requieren condiciones más dignas, para que puedan aprovechar el espacio que, en realidad es un jardín de la comunidad.

Por su parte los pobladores, urgieron al candidato a la alcaldía queretana la reactivación de la clínica de salud que se encuentra en la zona, ya que, señalan que desde que se comenzó a trabajar en las obras del dren que se reventó debido a las últimas precipitaciones porque nunca recibió atención, los atienden en camionetas.

“Tenemos una clínica, que es la que abarca todas las comunidades, pero ahorita con esa obra tan mal que nos están haciendo, la pasaron a perjudicar, entonces ya no están atendiendo por la obra que están haciendo del dren ese que están haciendo, como ya tenía muchos años dicen que se fracturó, ahorita están atendiendo en una camioneta a los pacientes que van”, indicó.

Por último, Maximiliano García resaltó su compromiso de atender a las zonas más olvidadas del municipio, no sólo con las condiciones mínimas de dignificación sino con actividades en favor del deporte, cultura, salud y movilidad.