Anuncia Arturo Maximiliano García plan de urbanismo para la capital

Lo anterior, durante una reunión que sostuvo con la organización RMUQ, la cual promueve el uso responsable de la motocicleta

El candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez, anunció que su gobierno impulsará un nuevo plan de urbanismo, con base en la corresponsabilidad y civismo de peatones, ciclistas y conductores de unidades de motor para mejorar la movilidad.

En reunión con los integrantes de la organización Repartidores Motociclistas Unidos de Querétaro (RMUQ), a quienes reconoció por la labor que hacen como sociedad civil al ofrecer capacitaciones y ser un ejemplo respecto de que sí se pueden hacer cosas desde la sociedad, el candidato a la alcaldía ofreció un trabajo conjunto en favor de la seguridad y corresponsabilidad vial.

“He comentado que quisiera yo transformar las campañas de egolatría al gobernante por campañas de concientización cívica de muchas cosas, no solamente en el tema de las motos, de la bicicleta, de ceder el paso, pongamos el ejemplo a través de los motociclistas y yo creo que son cosas que socialmente se imitan para bien, entonces pongamos el ejemplo, el peatón mismo tiene que tener una educación, yo veo peatones irresponsablemente caminando en la calle cuando hay banqueta, lo he visto ahora se meten a la ciclovía a caminar con carriola”, destacó.

Por su parte, los motociclistas coincidieron en la necesidad de asumir compromisos para transformar las normas de convivencia, promover la cultura vial y manejo responsable en favor de la seguridad y una mejor movilidad.

Asimismo, expusieron al candidato sus principales demandas sobre el derecho a la movilidad y seguridad vial, resaltaron que la circulación en el municipio es deficiente ya que está pensada en los autos y no en las motocicletas, por lo que les resulta de vital importancia el mantenimiento al alcantarillado, pintar topes y colocar señalética horizontal y vertical.

El director general de RMUQ, Juan Sánchez, solicitó que “todas las empresas que usan la motocicleta como medio de transporte y de trabajo y de reparto de mercancías sean socialmente responsables, que sea tipificado en la Ley de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como una actividad profesional o de oficio porque no está tipificado, no existe como tal repartidor motociclista, así como existe un abogado, un mesero, un doctor, un electromecánico un soldador que ya están en la Secretaría del Trabajo, el motociclista no está, entonces es una parte importante que debemos tener”.

Arturo Maximiliano escuchó las demandas y reiteró su intención de ser un alcalde gestor ante las autoridades correspondientes y puntualizó que su proyecto es llevar a Querétaro a mejores condiciones de movilidad.

La organización RMUQ promueve el uso responsable de la motocicleta a través de cursos de capacitación, mecánica básica, primeros auxilios y técnicas de conducción, como parte de su decisión de ser socialmente responsable.