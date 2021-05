Abigail Arredondo promete créditos para locatarios de mercados

La candidata priista a la gubernatura de Querétaro realizó esta declaración en el marco de un recorrido por las instalaciones del Mercado Escobedo

Abigail Aredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro, realizó un recorrido por el Mercado Escobedo y se comprometió con los comerciantes a otorgarles créditos para sus negocios desde 40 mil pesos hasta 200 mil pesos.

Señaló que, estos apoyos económicos son parte del programa “Crédito a la Palabra“, que pretende apoyar a cualquier locatario y comerciante sin intermediarios ni requisitos complejos.

Explicó que las principales preocupaciones de los comercios del Mercado Escobedo son la reactivación económica pues las ventas han disminuido, por ello, piden apoyos monetarios para volver a “encender motores“; así como atender el problema de inseguridad pues, dijo, aparte de comerciantes son ciudadanos que viven inseguridad en sus colonias.

“A lo largo de estos recorridos hemos detectado agiotistas, ya no solo mexicanos, sino una red de colombianos de gente que les presta dinero con muy altos intereses.”, señaló.

Otra de sus propuestas para impulsar la reactivación económica es bajar los impuestos; detalló que, incluso, en otros municipios las licencias de funcionamiento tienen un mayor costo, y la gente no tiene para pagarlas, así como el predial.

“Estamos en una crisis y la autoridad no ha tenido una sensibilidad social de ante una situación extraordinaria sensibilizarse. Y aunque el tema de las licencias de funcionamiento no depende de gobierno estatal sí podemos hacer acuerdos con los municipios. También está el tema de las licencias de alcohol que esas sí depende del gobierno estatal“.

Aseguró que, cada una de sus propuestas hacia los comerciantes son con base a las necesidades que cada uno le ha manifestado.

“Aquí es lo que ellos -los comerciantes- digan, no podemos llegar a prometer algo que ellos no quieran. Nos dijeron en el Mercado La Cruz que alguien llegó a prometer estacionamientos y decían que no lo veía mal, pero que primero habían otras necesidades“, apuntó.