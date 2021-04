Suman a la UAQ, Alfalfares y Estadio Corregidora como sedes para aplicación de vacunas

Con la integración de estas nuevas sedes se pretende agilizar y hacer más eficiente la aplicación de dosis a los queretanos

El día de mañana, miércoles 7 de abril, iniciará la jornada de vacunación para las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Centro Histórico y Josefa Vergara, por lo que los adultos mayores de 60 años que residen en estas delegaciones podrán acudir a estos puntos para la aplicación de su vacuna contra COVID-19.

Para la delegación Centro Histórico, la sede de vacunación será en Centro Universitario de la UAQ, en Cerro de las Campanas. A las 8:00 am se iniciará con la letra A para población de 60 años a 70 años; para las personas mayores de 70 años cuyo apellido paterno inicie con la letra A, el horario será a las 10:00 am. En el caso de quienes su apellido sea con la letra B el horario establecido será a las 12:00pm y en caso de la letra C será a partir de las 14:00 horas.

Las personas que pertenezcan a la delegación Félix Osores Sotomayor deberán acudir a la sede de vacunación en el Parque Alfalfares para las colonias Fundadores en un horario de las 9:00 am; Fraccionamiento Insurgentes, Fundadores II, Parque Santiago a las 11:00 am; La Huerta y El Carmen Fraccionamiento en un horario de las 12:00 pm; por último, Misión Fundadores a las 14:00 horas.

Asimismo, quienes sean de la delegación Félix Osores Sotomayor, pero pertenezcan a las siguientes colonias, deberán acudir a la sede de vacunación de Parque Bicentenario, específicamente, en el Acceso Principal: Buenavista (Santa Rosa Jáuregui) y El Arcángel III a las 8:00am; Industrial y La Obrera a las 9:00am; Laderas de San Pedro y Calle Hidalgo San Pedro Martir a las 11:00 am; San Miguel Carrillo (Paseos de San Miguel I) y San Miguel Carrillo II (Paseos de San Miguel II) a las 12:00 pm; finalmente, Condominio Sierra Colorada a las 13:00 horas.

Las colonias pertenecientes a la delegación Félix Osores Sotomayor que deberán acudir al Parque Bicentenario, pero en el Acceso Nuevo Lienzo serán: Valle de San Pedro y Francisco Villa I en un horario de las 8:00 am; Francisco Villa II y Morelos a las 9:00am; Privada Kiliwas y El Romerillal a las 10:00 am; San Pedro Mártir y San Pedro Mártir Comevi a las 11:00 am; Rancho San Pedro y Villas de Guadalupe a las 12:00 pm; finalmente, Puertas de San Miguel en un horario de las 13:00 horas.

En el caso de la población que viva en la delegación Josefa Vergara deberán acudir a la sede de vacunación en el Estadio Corregidora, en el orden correspondiente a la letra de inicio de su apellido paterno iniciando con la letra A a las 8:00 am, B a las 9:00 am, C a las 10:00 am, D a las 11:00 y así sucesivamente hasta llegar a la letra L a las 14:00 horas.