Se compromete Arturo Maximiliano a combatir inequidad en el municipio de Querétaro

El candidato morenista a la presidencia municipal de Querétaro propuso una planeación metropolitana que permita generar mejores condiciones desde el medio ambiente, el ordenamiento urbano y la reactivación económica tras la pandemia

Santa Rosa Jáuregui contará con una unidad integral de salud con servicios de primer nivel médico, laboratorios, rayos X, ultrasonido, terapia y rehabilitación, anunció el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, durante una reunión con líderes de esta delegación en la comunidad de Montenegro, en compañía de la candidata al gobierno del estado, Celia Maya.

Arturo Maximiliano reiteró su interés de combatir la inequidad en el municipio de Querétaro, para llevar modernidad, infraestructura y oportunidades a las colonias que viven sin servicios, sin luz, sin agua y sin vialidades. A eso debe sumarse, dijo, una nueva estrategia de seguridad porque “lo que hay no está funcionando, este es un municipio donde hay altos índices de seguridad”.

Además, Maximiliano García propuso una planeación metropolitana que permita generar mejores condiciones desde el medio ambiente, el ordenamiento urbano y la reactivación económica tras la pandemia con un plan de recuperación de ingresos en todo el municipio y de atención inmediata a la salud, sobre todo en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui, para lo que se pedirá el apoyo del Gobierno Federal.

“Hemos planteado una unidad integral de salud para Santa Rosa Jáuregui con servicios de primer nivel médico, con atención de día para adultos mayores, laboratorios, rayos X, ultrasonido, terapia y rehabilitación, porque algunos de esos servicios no los conseguimos en la delegación y los vamos a acercar para un elemento de integración, de desarrollo a esta extraordinaria delegación”, resaltó el candidato.

Maximiliano García señaló que es momento de escuchar lo que quiere la gente “porque esto se construye así, escuchando lo que la gente vive en carne propia: o estamos en contacto o no podrá ser”.

Frente a los habitantes de Montenegro, el candidato a la alcaldía pidió darle una oportunidad a Morena, “un partido que no ha gobernado y está generando una esperanza, para hacer mejor las cosas, ante la desilusión de aquellos que pasaron y no cumplieron, que prometieron y simplemente no regresaron”.

A su vez, la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, resaltó que los ciudadanos de Querétaro tendrán una nueva clase de políticos a partir de este 2021, que atenderán problemas cruciales, como la falta de agua, para que al término de este gobierno llegue el agua entubada a todos los hogares del estado.

Celia Maya también ofreció acciones en favor de la seguridad porque “no vamos a permitir que el narcotráfico se apodere de este estado” y aseguró que se trabajará en resolver el tema de la movilidad, con un servicio de metro que abarcará a Querétaro, El Marqués y Corregidora.

En el encuentro, el candidato de Morena a diputado local por el Distrito XIII, Mauricio Zumaya, aseguró que “nosotros no los vamos a defraudar, venimos por ustedes y por la cuarta transformación”, lo que implicará que Santa Rosa Jáuregui se convierta en municipio, porque ya tiene los requisitos para serlo.