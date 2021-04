Se compromete Abigail Arredondo a no gastar más de 4 mdp en campaña

La priista señaló además que transparentará todos sus gastos

Abigail Arredondo Ramos, candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que sus gastos de campaña son transparentes y calcula no gastará más de 4 millones de pesos.

Lo anterior debido a los señalamientos por parte de la candidata de Movimiento Ciudadano Beatriz León Sotelo, quien señaló que los 99 mil pesos que ha gastado hasta ahora Arredondo no coincidían con la cantidad de espectaculares que hay por la ciudad.

“Los que hemos estado antes en campaña sabemos que en dinero se trabaja con base a anticipos, el dinero es claro, por eso debemos de transparentar las finanzas“, precisó.

Señaló que en las próximas semanas se van a ir actualizando todos los conceptos de pago, pero eso no queire decir siempre nadie mienta.

“La invito -a la candidata- a que haga un análisis y un estudio y que le preguntr a su contador cómo funciona esto en una campaña.”

Aunado a esto criticó el monto gastado por Mauricio Kuri González, candidato al mimos puesto pero por el Partido Acción Nacional (PAN), que hasta el momento ha sido de 10 millones de pesos; reiteró que el recurso que ocupe va a ser muy optimizado y todos va a ser transparentado, desde la pulsera, y hasta lo que se gaste en recorridos. Y que si hoy no se ha repeorado la totalidad es porque apenas van a arrancando las campañas y lo que se ha gastado es en anticipos.

Por su parte, Paul Ospital, dirigente del PRI en Querétaro, dijo que, de manera muy respetuosa le extiende la invitación a León Sotelo para que los acompañe a la campaña y vea los gastos y los retos que tienen como partido político.

“También me extraña muchísimo que con el gasto extremo que hizo Acción Nacional, ahí no digan ni pío y me hanse sospechar algunas cosas“, finalizó Paul Ospital.