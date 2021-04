San Juan del Río necesita un alcalde que enfrente la delincuencia, asegura Paul Ospital

El dirigente estatal del PRI subrayó que San Juan necesita alguien duro en el gobierno para poder combatir el huachicoleo.

San Juan del Río necesita un presidente municipal firme y con dureza para enfrentar el tema de la delincuencia, declaró Paul Ospital, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante una reunión con jóvenes en el que acompañó al candidato a la alcaldía de este municipio, Gustavo Nieto.

Ospital criticó a la actual administración y aseguró que “dejaron entrar a los malandros”; además, afirmó que en los últimos cinco años incrementaron más de 266 por ciento los delitos por narcomenudeo, y el delito de extorsión a negocios subió más de mil 300 por ciento en el mismo periodo.

“Como jóvenes, no podemos permitir que crezca la inseguridad, porque entonces ustedes no van a poder desarrollarse de la mejor manera, estudiar, trabajar o emprender un negocio. Este es el primer día de esta construcción del triunfo que va a llevar a Gustavo Nieto otra vez a la presidencia municipal de San Juan del Río. No sólo ya tuvo la oportunidad de gobernar, sino de dar resultados”.

Gustavo Nieto Chávez, candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, lamentó que las administraciones anteriores hayan dejado pasar el huachicol y no hayan trabajado para evitar que creciera el tema de la drogadicción.

De igual manera, pidió a los candidatos presentar su declaración de bienes y realizarse un antidoping: “esta es la valentía con la que tenemos que hacerlo. Por eso hoy vengo con la frente en alto y viéndolos a los ojos, para pedir su voto por los candidatos del PRI este 6 de junio.