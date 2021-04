Proponen médicos a candidatos y candidatas acuerdo para respetar normas sanitarias

José Ramón Rivera Ruiz, presidente del Colegio Médico de Querétaro, recordó que existe riesgo de contagio en los actos multitudinarios de proselitismo

El Colegio Médico de Querétaro hizo un llamado a las y los candidatos, así como a los partidos políticos, a apegarse y respetar las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud mediante la firma de un acuerdo-compromiso, aseveró José Ramón Rivera Ruiz, presidente de la asociación.

Refirió que los eventos masivos que han realizado en los actos de campaña generarán nuevos contagios, por lo que el llamado a firmar este compromiso será enviado a las casas de campaña de cada candidato durante el transcurso de la semana; la fecha límite para que los y las candidatas se adhieran al compromiso será a más tardar el próximo lunes.

“Estamos el escenario B que prohíbe los eventos masivos mayores de cien personas, se limitan las reuniones privadas y que se cumpla la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente debiendo finalizar a las 22 horas y el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento“, señaló Rivera Ruiz.

Recordó que la pandemia no ha terminado y se espera un repunte de casos nuevos en los próximos días o semanas. Añadió que entienden a la perfección que no se podrán detener los actos de proselitismo, pero el sector salud seguirá trabajando a marchas forzadas y es preocupante el posible escenario en caso de no apegarse a las restricciones necesarias.

“Hacemos una invitación a firmar un acuerdo-compromiso para respetar las recomendaciones antes mencionadas. Esperamos contar con el apoyo de todos para retornar a nuestras actividades normales lo antes posible“, señaló.

Rivera Ruiz dijo que esperan que la Unidad Especializada Anti-COVID19 pueda hacer algo ante los eventos masivos que se han registrado durante estos días de arranque de campañas y puntualizó que la intención de este acuerdo es con la sociedad y con el personal de salud, y sobre todo, para que sea congruente con las propuestas que los mismos candidatos han presentado en el tema de salud.

“Esperamos que haya conciencia porque es algo que hemos insistido, a veces la población somos la que no entendemos. esa es toda la intención de este acuerdo y que se haga mucha conciencia ante el escenario político.”

El presidente del Colegio Médico de Querétaro dijo que hasta el momento las y los candidatos no han tenido acercamiento con el gremio que representa; sin embargo, ellos no están cerrados al diálogo y que se conozcan las necesidades que los médicos tienen.

“Una de las demandas que tenemos es pedirles el apoyo para la vacunación lo antes posible, a lo mejor todavía no recae en ellos porque son candidatos, pero ojalá se considere y se tome en cuenta. el Colegio Médico esta abierto para trabajar propuestas y apoyar a los candidatos que así lo deseen para hacer un proyecto de salud que favorezca al estado y a nosotros en el ámbito de trabajo“, sentenció.