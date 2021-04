Propone Mauricio Kuri becas y apoyo de mil 500 mensuales a mujeres queretanas

Kuri González enfatizó que su propuesta para combatir la violencia contra las mujeres es apostarle al empoderamiento femenino

Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), se reunió con mujeres trabajadoras de gasolineras y les presentó sus propuestas, entre las que destacó un apoyo de becas para sus hijos, capacitación para el trabajo y un apoyo de mil 500 pesos mensuales a través de la tarjeta “Contigo”.

El candidato aseveró que la violencia hacia las mujeres y las brechas salariales son problemas que deben atenderse, por lo que destacó que el feminismo es fundamental.

Kuri González recalcó que su propuesta para combatir la violencia contra las mujeres es apostarle al empoderamiento femenino a través de apoyos y la instalación de guarderías.

“En pleno siglo XXI estamos viviendo la misoginia, que no es otra cosa que poner a una mujer más abajo que al hombre, y eso algo que no es justo, y es algo que sufrimos todos, también hombres porque cuántos suicidios hay de hombres porque no saben expresar sus emociones”, sentenció.

En el evento, añadió que su hermana es la mujer que más admira, por lo que seguirá impulsando un trabajo hacia las mujeres.

“Cuando estoy con mujeres me gusta platicar la historia de mi hermana porque ha tenido una vida ejemplar, admirable y de mucha fortaleza, ella no le busca un sentido a la vida, sino que le da un sentido a su vida”, finalizó.