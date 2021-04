Propone Abigail Arredondo créditos a jóvenes emprendedores

La candidata a la gubernatura de Querétaro también propuso reducir los impuestos estatales a las empresas que contraten a recién egresados.

Abigail Arredondo Ramos candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro en el municipio de San Juan del Río anunció que una de sus propuestas es otorgar créditos para jóvenes emprendedores, con montos desde 40 mil hasta 200 mil pesos y la asesoría de sus proyectos.

Asimismo, destacó que reducirán los impuestos estatales a las empresas que contraten a recién egresados, puesto que los jóvenes necesitan herramientas para realizar sus proyectos, se requiere del esfuerzo de los diferentes sectores de la sociedad para trabajar en conjunto.

“La reactivación económica es urgente, debemos dotar de herramientas a las y los jóvenes para que desarrollen sus proyectos productivos, sus emprendimientos y así hagan realidad sus sueños. No se les está regalando nada, se les está incentivando y se les está impulsando, que no quede solo en discursos, necesitamos un cambio que nos lleve de la promesa a la acción, no podemos seguirnos quedando en que los jóvenes son el futuro de nuestro país, hay que generar las condiciones para garantizarlo”, subrayó.

Refirió la importancia de crear vínculos y alianzas con la empresa privada para reactivar los negocios. En ese sentido, argumentó que con la reducción en el pago de impuestos abrirán oportunidades de empleo para los jóvenes.

Señaló que l pandemia ha afectado principalmente a los jóvenes y las mujeres queretanas, quienes no han recibido el apoyo del gobierno para levantarse en medio de la crisis, esta situación no puede esperar más, manifestó la candidata. Esta tercera propuesta de créditos a los jóvenes, se suma al Salario Rosa, apoyo dedicado a las miles de mujeres amas de casa y jefas de familia de Querétaro, con el cual recibirán de forma directa $2,600 cada dos meses y es un paso más al cambio valiente que necesita el estado para superar la desigualdad y generar más oportunidades para salir adelante.