Promete Kuri no hacer diferencia entre Querétaro y San Juan del Río

Kuri reconoció que hay temas muy importantes que atender en San Juan del Río, como es la seguridad, por ello, hizo el compromiso de blindar a este municipio.

En una gira de trabajo que realizó el candidato Mauricio Kuri González por el municipio de San Juan del Río, tuvo un encuentro con líderes de Cámaras de Comercio, Colegios de Profesionistas y ciudadanos, a quienes les presentó sus proyectos y acciones para llevar a cabo en el estado y en dicha demarcación.

En su primera reunión, el candidato aseguró que en su gobierno no habrá diferencia entre Querétaro y San Juan del Río, porque al ser la puerta de entrada al estado, le dará el impulso que necesita para detonar todo su potencial.

“San Juan es la entrada a Querétaro, es el primer municipio del estado, por eso estoy convencido de que en mi gobierno no va a haber diferencia entre San Juan del Río y Querétaro. Lo que yo pienso hacer para San Juan es darle ese empujón que necesita, porque no me puedo imaginar un Querétaro sin San Juan del Río”, declaró.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), aseguró que el bajío es el nuevo motor del país, por lo que en el estado hay las condiciones para hacer grandes cambios con el apoyo de los empresarios, la sociedad, la academia, la clase trabajadora y el gobierno.

En este contexto, reconoció que hay temas muy importantes que atender en este municipio, como es la seguridad, por ello, hizo el compromiso de blindar a San Juan del Río.

En el tema económico recalcó que pondrá en marcha apoyos monetarios para las mujeres que se encuentren en alguna situación vulnerable, así como un recurso a todo aquel que, por situaciones extraordinarias, hayan perdido su empleo o su fuente de ingreso. Además, refrendó su apoyo para impulsar a los jóvenes emprendedores, pues asegura que “la única forma de bajar la pobreza, es con la empresa”.

Posteriormente, en una reunión que tuvo con mujeres sanjuanenses, replicó estas propuestas de campaña para apoyarlas, pues, dijo, que además de los incentivos que se tienen es necesario apostar a que los queretanos aprendan a ser sustentables en los negocios que emprendan.

“Debemos entender que no podemos dar solamente apoyos sociales, deben venir por otra parte. Lo que nos va a convenir a todos es ser independientes, enseñarlas, enseñarnos a trabajar, a hacer mano de obra calificada y que eso nos permita ganar más, y que quien quiera poner su negocio sea autosustentable”.

Para cerrar con sus actividades en esta demarcación, Kuri González realizó un recorrido por el Centro Histórico, donde se comprometió con artesanos y comerciantes a crear espacios dignos y seguros para estos sectores con la finalidad de fortalecer su actividad económica, misma que representa el sustento para muchas familias.