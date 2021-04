Promete Celia Maya mejoras al sistema de justicia

La candidata morenista a la gubernatura se reunió con Verónica Garfias Barbas, ex presidenta de la Asociación Queretana de Abogados A.C.

En su espacio “Diálogos Ciudadanos”, Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA escuchó a Verónica Garfias Barbas, ex presidenta de la Asociación Queretana de Abogados A.C., sobre el tema del servicio de justicia en el Estado.

La abogada Verónica Garfias explicó que el principal problema que tiene el sistema de justicia en el Estado es la falta de actuarios y peritos: “Y todo es por la falta de recursos y bueno la población lo sufre, te quiero decir que por cuestiones familiares te asignan actuario, y las citas las están dando un mes y medio después. Eso dificulta el trabajo del abogado litigante y dificulta el trabajo en todos los sentidos, la gente al saber que tiene una sentencia, pueden cambiarse de domicilio y nunca ser avisado. Así como los contratos de arrendamiento que por el tiempo, le permiten al citado caer en negligencia. Hay actuarios que se han jubilado y no han sido remplazados, en términos generales necesitamos actuarios en el Poder Judicial”.

La candidata opinó que en los últimos años no se ha podido mejorar el servicio judicial, lo que implica nuevos retos para este, así que en su administración pondrá los ojos en estas necesidades, así como en mejores lineamientos para que el Poder Judicial pueda dar una respuesta. También mencionó que hay que considerar que los actuarios tienen mucho trabajo, y que hacen el esfuerzo de realizar el mayor número de notificaciones al día, por lo que es injusto que no reciban un salario por su tiempo extra.

Sobre los problemas provocados en la resolución de conflictos legales durante la pandemia en el sistema de justicia, Verónica Garfias dijo que el punto toral está en la Oficina Central de Consignaciones, donde se preguntó ¿por qué no sé hacen convenios con otras instituciones bancarias? ya que hay gente de rancherías que vienen a cobrar 300 pesos y pierden todo un día de trabajo, en espera.

“No tenemos las instalaciones adecuadas para atención, las filas son largas, y luego el sol está fuerte, para entrar a juzgados no hay sombra. Y los abogados necesitamos una buena estrategia para agilizar los depósitos y retiros de las personas”, se quejó la abogada.

En el caso de los juicios orales, Verónica Garfias afirmó que sí ve una gran diferencia, pero que en la entidad no existen las salas, ni la infraestructura y falta capacitación para los abogados litigantes. Porque en la implementación de los juicios oral; “Llegaron pero no como deberían de llegar. Los recursos para la capacitación no fueron los suficientes, tenemos que estar preparados, aquí yo te quiero comentar que la misma situación, la veo desde la falta de políticas públicas”.

Por su parte, la candidata aseguró que los procedimientos orales deben integrar a todos los actores; juez, abogado y clientes, y una capacitación es importante para conocer el sistema. En cuanto equipo, salas, audiencias, tendrán que instalarse y pedir al Poder legislativo una partida suficiente, para cubrir los gastos de su ejecución.

La abogada desarrollo la necesidad de un código familiar en la entidad porque es indispensable para mucha población, pues el Tribunal Superior de Justicia debe de tener criterios y herramientas, para dar una ejecución certera a cada caso. “En ocasiones llegamos a un amparo donde nos ponen una paliza, porque los padres tienen que entregar su reporte de lecturas, y un código familiar ayudaría a los abogados queretanos, a defender a su cliente. Así como tener una base con normas y protocolos”, aseguró.

Entre otros temas, se abordó el papel de la fiscalía, el registro público de la propiedad y el Infonavit. En este sentido, Celia Maya García dijo conocer las deficiencias y expresó la necesidad de hacer grandes cambios empezando por la fiscalía, y en preocuparse por brindar un mejor servicio con sentido humano en atención a las y los queretanos; en el caso del registro público de la propiedad, dijo que es necesario dar una capacitación sobre sus sistemas digitales, ya que en ocasiones no los entiende el público; y en el caso del Infonavit regularizar los créditos porque la gente se siente muy abandonada, ya que anteriormente sólo se beneficiaba a las inmobiliarias.

La abogada, Verónica Garfias mencionó que en dos ocasiones el abogado, Alberto Reyes Galván ha propuesto un proyecto para la creación del Instituto de Seguridad Social, con el objetivo de proteger los derechos de la vivienda, la jubilación y el retiro de las personas, existen casos donde los ciudadanos pagan 8 veces el valor de su casa, y no hay nadie que haga algo al respecto.

“Vamos a dar soluciones y vamos a trabajar hasta que la justicia se siente de nuestro lado. Porque la gente se siente abandonada y vamos a considerar todas estas inquietudes y propuestas de los sectores profesionistas que nos tienen confianza”, finalizó la candidata.