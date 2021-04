Promete Celia Maya atender las necesidades de los jóvenes

Sobre el problema de la pandemia, la morenista dijo tener presente la falta de infraestructura médica existente en el Estado, y se comprometió en fomentar y apoyar a la ciencia y tecnología

En su espacio “Diálogos Ciudadanos”, Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido MORENA, recibió en su programa a jóvenes entre 18 y 29 años de edad de diversas Universidades, con la intención de escuchar los temas que les preocupan y que les gustaría que se atiendan desde el gobierno.

Un joven preguntó a la candidata ¿cómo brindar oportunidades laborales a los jóvenes al egresar de la universidad? La respuesta fue: “Anteriormente las universidades obligaban a los estudiantes hacer su servicio social y prácticas, tengo entendido que aún lo siguen haciendo, porque la experiencia es importante. Pero tenemos que hablar con las empresas para que se comprometan a dar más oportunidad a los jóvenes. Como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el gobierno les paga a los jóvenes por aprender, y las empresas no pierden y los jóvenes ganan experiencia”, dijo Celia Maya García.

Ante la pregunta de un joven sobre el cuidado al medio ambiente, la candidata respondió que en su administración se hará un gran énfasis en el medio ambiente, no sólo en temas de no usar plásticos, sino que además en un gran programa de reforestación, donde se cuide y se garantice el ciclo del agua: “Tenemos contemplado trabajar en el tema del agua, pues en Querétaro el agua escasa, y necesitamos difundir el cuidado del agua. Acompañado de un programa de rehabilitación de bordos, presas y cosecha del agua, y en un futuro obligar a las inmobiliarias a construir casas con mejor manejo del agua. Trabajé en CONAGUA y pondré mucha atención en este tema”, aseguró la candidata.

Un tema que salió a flote fue el de las adicciones donde se reconoció que los jóvenes son el sector más vulnerable, donde se pueden crear círculos viciosos, además de dependencias: como el cigarro, alcohol y las drogas. La candidata escuchó las propuestas de los universitarios que se resumieron: “Invertir en la educación con pláticas informativas de prevención, así como centros de rehabilitación, para que los jóvenes se sientan apoyados”.

Celia Maya García se comprometió a integrar las opiniones de los jóvenes a sus propuestas, y añadió: “He estado platicando con médicos expertos en adicciones, y me han dicho que necesitamos áreas de esparcimiento; canchas públicas, aparatos de ejercicio, con un entrenador; que ayude a la gente con una rutina, evitando a que se lastimen. Quiero agregar que vamos apoyar a los deportistas de alto rendimiento, me acabo de enterar de una queretana que va participar en las olimpiadas de Tokio y me dio mucho orgullo, y creo que debemos tener más gente así”, aseguró.

Sobre el problema de la pandemia, la morenista dijo tener presente la falta de infraestructura médica existente en el Estado, y se comprometió en fomentar y apoyar a la ciencia y tecnología. Así como a los jóvenes que se quieran especializar en ese sector, porque las universidades de México deben de ser un pilar de conocimiento y soluciones a las problemáticas existentes, dejando de crear dependencias en otros países.

Sobre sus promesas la candidata se respaldó de su constancia en más de 30 años de docente, servidor público, impartición de la justicia y de locutora en su programa de radio en la Universidad Autónoma de Querétaro. Confirmó que es una persona responsable, con determinación y con palabra, para cumplir con todas sus promesas de campaña. Y no perder el sentido de la política que busca el bienestar general de la población. Finalizó porque “Podemos vivir mejor”.