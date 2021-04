Preparan UAQ y Seseq campaña de aplicación gratuita de anticonceptivos

La aplicación de anticonceptivos se realizará en las instalaciones de FarmaUAQ del 19 al 30 de abril

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro lanzó la campaña de aplicación de métodos anticonceptivos del 19 de abril al 30 de abril, que serán aplicados de forma gratuita a mujeres de la comunidad universitaria y ciudadanía en general en las instalaciones de FarmaUAQ.

“Es un apoyo que se da a la comunidad universitaria, precisamente para protegerse y prevenir embarazos no deseados y para que tengan una protección adecuada y por profesionales de la salud. El que sea enfocada a la comunidad universitaria no significa que no aceptemos a otro tipo se personas“, explicó doctor Gustavo Guerrero Rodríguez, titular del proyecto FarmaUAQ.

En entrevista, el doctor Guerrero Rodríguez, señaló que esta iniciativa es la segunda vez que se realiza y tuvo una asistencia de 50 personas, principalmente mujeres jóvenes, por lo que esperan que este año la asistencia de las personas que acudan a recibir sus métodos anticonceptivos sea el doble, ya que hasta el momento ya se tienen agotadas todas las citas de la primera semana y se estiman alrededor de 110 citas durante toda la campaña.

“El año pasado fue muy similar a la de este año, y prácticamente nosotros estuvimos ofreciendo una cita cada media hora desde las 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas y prácticamente fue de mucho éxito porque a los 3 días de haber sacado la convocatoria ya se habían agotado todas las citas, o sea sí hay un interés por parte de las personas.”

Los métodos que se están utilizando son el implante subdérmico, DIU y métodos inyectables y orales; los métodos que más se aplicaron el año pasado fue el implante subcutáneo, y hasta el momento las citas que ya tienen registradas también son un 95 por ciento para este mismo método, precisó el titular de FarmaUAQ.

“El segundo método que se aplica es el DIU, en un cinco por ciento, aproximadamente. Ahorita todas las solicitudes que tenemos para la semana del 19 de abril son implantes y solo 7 citas para DIU“, señaló.

Guerrero Rodríguez destacó que este servicio es fundamental ya que por la pandemia de COVID-19 los embarazos no deseados han incrementado.

Para las personas que estén interesadas en ser beneficiarias de este servicio, deberán hacer una cita previa al número 4421921200 extensión 5515 y acudir el día de su cita a las instalaciones de FarmaUAQ, ubicado en Centro Universitario de la UAQ; aunado a esto, es indispensable que acudan con una prueba negativa de embarazo, para asegurar que la aplicación del método anticonceptiva sea la correcta.

“Estamos atendiendo por cita y eso importante para evitar aglomeraciones y estamos dando cita cada media hora; mantenemos todas las medidas sanitarias“, señaló.