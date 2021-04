Preocupación por el medio ambiente debe dejar de ser una simulación: Bety León

Durante un recorrido por Bernardo Quintana, la candidata León Sotelo contabilizó más de 60 árboles muertos

Es importante dejar la simulación en materia de medio ambiente para poder tener una mejor calidad de vida, consideró Beatriz León Sotelo, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Durante un recorrido por Bernardo Quintana, la candidata León Sotelo contabilizó más de 60 árboles muertos, por lo que destacó que Querétaro merece un futuro sustentable y gobernantes ecologistas.

“Cuando los gobiernos nos dicen que harán algo por el medio ambiente y plantan árboles de manera indiscriminada, para no darle continuidad y mantenerlos se trata de una simulación. No solo es tomarse la foto con los árboles, Querétaro merece ser tratado con responsabilidad y que le hablen con la verdad, hoy no hace falta que se siembren más árboles para dejarlos en el olvido para que se sequen, nadie les da mantenimiento”, dijo.

La candidata afirmó que Movimiento Ciudadano está de luto por estas acciones. “No permitamos más que pasen este tipo de acciones, ocupamos hacer algo ya, estamos a tiempo de corregir, Movimiento Ciudadano está de luto por esta situación que nos afecta a todos”.